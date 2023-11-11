Застройщика военного городка в Вышгороде подозревают в хищении денег

Главное управление полиции в Киевской области подозревает директора предприятия-застройщика в присвоении более 3,6 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военнослужащих.

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, ему инкриминируют часть 1 статьи 366 (служебный подлог) и часть 5 статьи 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Речь идет о внесении в акты приемки выполненных работ завышенной стоимости строительных материалов при строительстве четырех 40-квартирных жилых домов на территории одной из воинских частей Национальной гвардии в Киевской области. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, оперативное сопровождение – областное управление департамента стратегических расследований Нацполиции.

Судя по опубликованной иллюстрации, речь идет о военном городке №1, построенном на улице Генерала Кульчицкого в Вышгороде. Там расположены 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов (часть 3041) и 1-я президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко (часть 3027).

Напомним также, что в многомиллионной махинации со строительством жилья для Нацгвардии обвиняют и экс-нардепа и экс-руководителя государственной компании "Укрбуд" Максима Микитася и экс-командующего НГУ Юрия Аллерова. Это дело уже два года слушается в суде. К тому же Микитасю отдельно инкриминировали дачу взятки за недостоверную экспертизу стоимости жилья в этом же деле.