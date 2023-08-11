Под Киевом на участке пожарной части построили ЖК: ГБР нашло виновного чиновника ГСЧС

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику одного из управлений Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, который организовал схему по отчуждению земельного участка в госсобственности и "отдал" его под строительство многоэтажки местному предпринимателю.

Как говорится в сообщении бюро и областной прокуратуры, чиновник разработал и реализовал незаконную схему, которая позволила вывести земельный участок площадью 0,9 га и стоимостью более 3 миллионов гривен, находившийся в оперативном пользовании пожарной части, в коммунальную собственность.

В дальнейшем это позволило должностному лицу заключить инвестиционное соглашение с местным застройщиком о строительстве 10-этажного жилого дома с двумя наземными паркингами. Сделка была реализована в обход процедуры, предусмотренной Земельным кодексом, и без соответствующего согласования Кабинетом министров.

"В 2023 году, после реализации последнего этапа незаконной схемы, ее организатор и другие должностные лица ГУ ГСЧС в Киевской области получили от застройщика 19 квартир, которые распределили между собой вне очереди", - отмечают в ГБР.

Там указывают, что распределение жилья было произведено исключительно в интересах злоумышленников и без учета первоочередных потребностей семей работников ГСЧС, пострадавших от российской оккупации или потерявших кормильцев.

Судя по опубликованному ГБР фото, речь идет о ЖК в поселке Чабаны под Киевом, построенном непосредственно рядом с местной пожарной частью (9-й государственный пожарно-спасательный отряд).

В настоящее время устанавливается полный круг причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Высокопоставленное должностное лицо ГСЧС подозревается в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.