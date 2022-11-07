В пригороде Киева разворовали 27 миллионов гривен на строительстве детсада - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 ноября сообщило нескольким лицам о подозрении в участии в схеме хищения более 27,3 миллиона гривен при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева.

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Как говорится в сообщениях НАБУ и САП, подозрение получил, в частности, председатель (на момент преступления) сельского совета, которому инкриминируют часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (организация завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Главному бухгалтеру, являвшемуся членом тендерного комитета сельсовета, инкриминируют лишь часть 5 статьи 191, а директору одного из ООО – и завладение имуществом, и служебный подлог. Директора же другого ООО подозревают в качестве и соорганизатора завладения имуществом, и организатора служебного подлога.

Следствие установило, что в конце 2017 года последний вместе с главой сельсовета решили завладеть средствами бюджета местной общины. Коррупционную схему они реализовали под предлогом строительства детского сада, в котором нуждалась община.

В феврале 2018 года сельсовет объявил открытые торги по строительству дошкольного учреждения на 280 мест, победу в которых одержала первая из компаний, определенная заранее. По условиям тендера она должна была построить заведение и ввести его в эксплуатацию до конца 2018 года.

Однако победитель торгов и чиновники сельсовета завладели указанной суммой во время строительства детсада, который до сих пор не достроен. Впрочем, о каком именно объекте идет речь, правоохранители не уточняют.

В ходе расследования следствие установило поддельность актов выполненных работ, в частности завышение стоимости строительных работ и использованных материалов, а также оплату компании организатора схемы услуги по разработке проектной документации, которые на самом деле не предоставлялись.

Напомним также, что недавно НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе и еще одному чиновнику Государственной пограничной службы, а также директору львовского застройщика, которые "провернули" схему с заменой строящегося для пограничников жилья на более дешевое.