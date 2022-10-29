Экс-директора госпредприятия Минюста будут судить за воровство на закупках ПО для видеоконференций

Специальная антикоррупционная прокуратура решила завершить расследование Национальным антикоррупционным бюро и открыть материалы дела против бывшего руководителя государственного предприятия "Информационный центр" Министерства юстиции Леонида Богданова, его заместителя и двух руководителей частных компаний.

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Как говорится в сообщениях САП и НАБУ, установлено, что глава ГП совместно с указанными лицами в течение 2014-2016 годов организовал завладение более 7 миллионов гривен, принадлежавших "Госинформюсту" и выделявшихся на приобретение программного обеспечения TrueConf для видеоконференцсвязи для территориальных органов юстиции и исполнительных служб.

По данным следствия, указанным лицам было достоверно известно об отсутствии поставок этого программного обеспечения, несмотря на то, что они подписывали первичные документы и осуществляли перечисление денег.

В дальнейшем полученные средства по цепочке финансовых операций были легализованы через доверенных лиц и предприятия, находившиеся в иностранных юрисдикциях.

Действия экс-руководителя квалифицированы по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (организация завладения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой, и отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере).

Его заместителю и руководителям частных компаний инкриминировано соответственно завладение имущества путем злоупотребления служебным положением и пособничество в таком завладении. В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Об объявлении Богданову подозрения по делу с такой фабулой НАБУ сообщало в апреле, а другим трем лицам – в мае. Однако тогда говорилось, что этими тремя соучастниками являются два бывших заместителя экс-директора ГП (под ними подразумеваются Константин Беспалько и Елена Нетишенская), а также руководитель частной компании (сообщалось, что речь идет о руководительнице компании "Астен-МН" Анне Пономаренко (Волощук)).

Отметим, что в ноябре 2020 года НАБУ уже сообщало о завершении расследования завладения средствами "Госинформюста" - также на поставках программы для видеоконференцсвязи, но по другим эпизодам.

Сообщалось, что экс-гендиректор ГП заключил в ноябре 2013 года с подконтрольным ему же предприятием соответствующие договоры, первый из которых предусматривал завышенную стоимость, а следующим вообще не предусматривалась поставка товаров, что нанесло предприятию 6,5 миллиона гривен ущерба.

Кроме того, в конце 2014 года чиновник в сговоре с бывшим гендиректором ГП "Информационные судебные системы" способствовал заключению между "Госинформюстом" и подконтрольными предприятиями договоров о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения. Фактически же такие услуги не предоставлялись, а работы выполняли бывшие работники ИСС, предварительно зарегистрированные как физические лица-предприниматели. С учетом этого общий размер ущерба, нанесенного ГП, назывался в 7,4 миллиона гривен.

Обвиняемыми по делу проходят, кроме экс-директора "Госинформюста", экс-директор ИСС, директор частной украинской компании и гражданин Эстонии, представлявший иностранную компанию.

При этом 13 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд сообщил, что утвердил соглашение с Нетишенской о признании вины по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Впрочем, по вышеуказанным двум делам действия фигурантов были квалифицированы по другим статьям, а фабулу этого дела ВАКС в сообщении не приводил.

Согласно этому приговору, экс-замдиректора госпредприятия назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года со штрафом в 17 тысяч гривен и возмещением ущерба в 500 тысяч гривен.