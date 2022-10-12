Дело о взяточничестве киевского депутата от "слуги" Трубицына направили в суд

Владислава Трубицына, связываемого с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, подозревают в организации коррупционной схемы размещения МАФов. Депутат уже судим за организацию аферы и подделку документов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению депутата Киевского городского совета от президентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и его соучастников, разоблаченных на получении 1,39 млн грн взятки.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В Киевсовете Трубицын является одним из лидеров фракции "Слуга народа" и возглавляет постоянную комиссию по вопросов предпринимательства, промышленности и городского благоустройства

По версии следствия, Трубицын в сговоре со своим помощником, директором КП, заместителями директоров двух КП и еще одним приближенным лицом помогали предпринимателям "победить" в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

"Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании, за вознаграждение", — говорится в сообщении НАБУ .

Деятельность участников схемы документировали почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в Дарницком, Днепровском, Шевченковском районах и передачу 1,39 млн грн вознаграждения двумя траншами. При получении второй части (1,26 млн грн) в феврале 2022 года участников схемы разоблачили "на горячем" .

Действия Трубицина квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины, а действия других пяти подозреваемых – по ч.5 ст.27 ч.4 ст. 368 УК Украины.

Журналист Юрий Бутусов называл Трубицына "ключевым человеком" в вопросе выдачи разрешений на МАФы в столице. Он приближен к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который до начала политической карьеры как юрист и лоббист помогал оформлять разрешения на установление МАФов, летних террас кафе и ресторанов в Киеве. Трубицын также близок к председателю Киевской ОВА Алексею Кулебе, которого тоже называют ставленником Ермака.

В феврале 2022 года Бутусов сообщил , что Трубицын уже имел судимость — в 2010 году. Изюмский межрайонный суд Харьковской области признал его виновным в подделке документов.

"Оказывается 20-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и появился с фиктивными проверками на двух рынках в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на втором — задержали и сдали в полицию", — писал журналист. По его данным, в партии "Слуга народа" об этом факте или не знали, или умышленно скрыли его от киевлян.