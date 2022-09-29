Нардеп Холодов уехал в Вену. "Слуги народа" должны на это отреагировать, – политолог

Народный депутат Андрей Холодов ("Слуга народа") до сих пор не дал публичных объяснений о том, что во время военного положения в Украине он делает в Вене, как ему удалось туда уехать и почему из-за своих "венских каникул" он пропускает пленарные заседания Верховной Рады.

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"Придет время и каждому нужно будет ответить, кто где был на этой войне. Народный депутат Андрей Холодов, например, – в Вене", - написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Он указывает на то, что прошла уже неделя с момента, когда стало известно, что во время военного положения нардеп уехал в австрийскую столицу, а реакции на это нет. Ни от Государственного бюро расследований, ни тем более от партии "Слуга народа", по списку которой Холодов прошел в парламент.

Голобуцкий напомнил, что когда в августе журналисты обнаружили элитных беженцев – народных депутатов Вадима Столара, Игоря Абрамовича, Григория Суркиса – на Лазурном побережье, то была хоть какая-то реакция. ДБР тогда приступило к проверке обстоятельств пересечения границы всех "героев", а в Раде был депутатский запрос в адрес спикера "о нарушении дисциплины и норм депутатской этики" и о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

"А здесь молчок. Депутат на спецзадании? Из сюжета, где он разгуливает с семьей, – не похоже", - подчеркивает политический эксперт.

По его убеждению, руководство "Слуги народа" обязано требовать от Холодова публичных объяснений его действий, предоставления украинскому народу информации об обстоятельствах выезда за границу, а также проинформировать о количестве пропущенных дней на рабочем месте в парламенте.

"В случае если это не будет сделано или будет сделано "на отцепись" - предоставить жесткую политическую оценку действиям Холодова, публично осудить его действия, прекратить депутатские полномочия "бойца венского батальона" и извиниться за него перед украинским народом. Время лукавства прошло", - добавил Голобуцкий.

Напомним, накануне журналисты "Украинской правды" обнаружили в австрийской столице Вены места жительства политиков, покинувших Украину на фоне полномасштабной войны против России. Среди них глава Конституционного суда Александр Тупицкий, бывший народный депутат Евгений Мураев, а также действующий депутат Андрей Холодов.