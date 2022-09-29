Нардеп Холодов виїхав до Відня. "Слуги народу" повинні на це відреагувати, - політолог

Народний депутат Андрій Холодов ("Слуга народу") і досі не надав публічних пояснень про те, що у час воєнного стану в Україні від робить у Відні, як йому вдалося туди виїхати і чому через свої "віденські канікули" він пропускає пленарні засідання у Верховній Раді.

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"Прийде час і кожному треба буде відповісти, хто де був на цій війні. Народний депутат Андрій Холодов, наприклад, – у Відні", - написав у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

Він вказує на те, що пройшов уже тиждень з моменту, коли стало відомо, що під час воєнного стану нардеп виїхав до австрійської столиці, а реакції на це нема. Ні від Державного бюро розслідувань, ні тим більше від партії "Слуга народу", по списку якої Холодов пройшов до парламенту.

Голобуцький нагадав, що коли у серпні журналісти виявили елітних біженців – народних депутатів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича, Григорія Суркіса – на Лазурному узбережжі, то була хоча б якась реакція. ДБР тоді розпочало перевірку обставин перетину кордону всіх "героїв", а в Раді був депутатський запит на адресу спікера "про порушення дисципліни та норм депутатської етики" і про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

"А тут мовчок. Депутат на спецзавданні? Із сюжету, де він розгулює із сім'єю, – не схоже", - наголошує політичний експерт.

На його переконання, керівництво "Слуги народу" зобов'язане вимагати від Холодова публічних пояснень його дій, надання українському народу інформації про обставини виїзду за кордон, а також поінформувати про кількість пропущених днів на робочому місці у парламенті.

"У разі якщо цього не буде зроблено або буде зроблено "на відчепись" – надати жорстку політичну оцінку діям Холодова, публічно засудити його дії, припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" і вибачитися за нього перед українським народом. Час лукавства минув", - додав Голобуцький.

Нагадаємо, напередодні журналісти "Української правди" знайшли в австрійській столиці Відні місця проживання політиків, які залишили Україну на тлі повномасштабної війни проти Росії. Серед них голова Конституційного суду Олександр Тупицький, колишній народний депутат Євген Мураєв, а також чинний депутат Андрій Холодов.