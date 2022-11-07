У передмісті Києва розікрали 27 мільйонів гривень на будівництві дитсадку - НАБУ

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 листопада повідомили декільком особам про підозри в участі у схемі розкрадання понад 27,3 мільйона гривень при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.

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Як ідеться у повідомленнях НАБУ й САП, підозру отримав, зокрема, голова (на момент злочину) сільської ради, якому інкримінують частину 3 статті 27, частину 5 статті 191 (організація заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частину 2 статті 28, частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (службове підроблення, здійснене за попередньою змовою групою осіб).

Головному бухгалтеру, що був членом тендерного комітету сільської ради, інкримінують лише частину 5 статті 191, а директору одного з ТОВ - і заволодіння майном, і службове підроблення. Директора ж іншого ТОВ підозрюють в якості соорганізатора заволодіння майном та організатора службового підроблення.

Слідство встановило, що наприкінці 2017 року останній разом з головою сільради вирішили заволодіти коштами бюджету місцевої громади. Корупційну схему вони реалізували під приводом будівництва дитячого садка, якого потребувала громада.

У лютому 2018 року сільрада оголосила відкриті торги з будівництва дошкільного закладу на 280 місць, перемогу в яких здобуло перша з компаній, що було визначено заздалегідь. За умовами тендеру, вона мала збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року.

Натомість переможець торгів і посадовці сільради заволоділи зазначеною сумою під час будівництва дитсадку, який і досі недобудовано. Втім, про який саме об'єкт ідеться, правоохоронці не уточнюють.

Під час розслідування слідство встановило підробленість актів виконаних робіт, зокрема завищеність вартості будівельних робіт та використаних матеріалів, а також сплату компанії організатора схеми послуги з розробки проєктної документації, які насправді не надавалися.

Нагадаємо також, що нещодавно НАБУ повідомило про підозру колишнім голові та ще одному чиновнику Державної прикордонної служби, а також директору львівського забудовника, які "провернули" схему із заміною житла, яке будувалося для прикордонників, на більш дешеве.