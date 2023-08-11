Під Києвом на ділянці пожежної частини збудували ЖК: ДБР знайшло винного чиновника ДСНС

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області, який організував схему з відчуження земельної ділянки у держвласності та "віддав" її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю.

Як ідеться в повідомленні бюро та обласної прокуратури, чиновник розробив та реалізував незаконну схему, яка дозволила вивести земельну ділянку площею 0,9 га та вартістю понад 3 мільйона гривень, що була в оперативному користуванні пожежної частини, в комунальну власність.

У подальшому це дало змогу службовій особі укласти інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-поверхового житлового будинку з двома наземними паркінгами. Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним кодексом, та без відповідного погодження Кабінетом міністрів.

"У 2023 році, після реалізації останнього етапу незаконної схеми, її організатор та інші службові особи ГУ ДСНС в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою", - зазначають у ДБР.

Там вказують, що розподіл житла було проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників.

Судячи з опублікованого ДБР фото, йдеться про ЖК у селищі Чабани під Києвом, який було збудовано безпосередньо поряд з місцевою пожежною частиною (9-й державний пожежно-рятувальний загін).

На цей час встановлюється повне коло причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Високопосадовець ДСНС підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.