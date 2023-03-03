Справу проти ексголови ДПСУ щодо схеми з заміною житла для прикордонників на дешевше передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 3 березня скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала, ексначальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ Олександра Бігуна, а також директора компанії-забудовника на прізвище Романенко у зловживанні владою та службовим становищем.

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Як нагадують в САП, слідство Національного антикорупційного бюро встановило, що в першому півріччі 2019 року забудовник відповідно до укладених договорів мав передати ДПСУ 66 квартир у двох будинках у Львові, зокрема одному в центральній частині міста, для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Проте попри договірні зобов’язання забудовник продав призначені для прикордонників квартири, а задля приховання злочинних дій директор компанії вступив у злочинну змову із представниками Держприкордонслужби та провів "заміну" житла, хоча це не відповідало умовам договорів.

У результаті прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких, за результатами експертиз, була на 10,68 мільйона гривень меншою за згадану нерухомість у Львові.

28 жовтня НАБУ повідомило вказаним особам про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). 12 грудня у справі було завершено досудове розслідування.

Нагадаємо, що раніше НАБУ викрило аналогічну схему із заміною житла для співробітників Національної гвардії у Києві за участю колишнього вже командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, колишнього депутата Верховної Ради та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, а також топ-менеджерів "Укрбуду". Сума в різниці вартості у цьому випадку становила більше 81 мільйона гривень.

У листопаді 2021 року справу було передано до суду. Окремо НАБУ інкримінує Микитасю дачу хабаря за заниження суми різниці з 81 до 7 мільйонів гривень, співучасником в чому вважає тодішнього юриста "Укрбуду" й нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.