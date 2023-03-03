Дело против экс-главы ГПСУ о схеме с заменой жилья для пограничников на более дешевое передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 3 марта направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной пограничной службы Петра Цыгикала, экс-начальника первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Александра Бигуна, а также директора компании-застройщика по фамилии Романенко в злоупотреблении властью и служебным положением.

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Как напоминают в САП, следствие Национального антикоррупционного бюро установило, что в первом полугодии 2019 года застройщик в соответствии с заключенными договорами должен был передать ГПСУ 66 квартир в двух домах во Львове, в том числе одном в центральной части города, для последующего заселения пограничников и их семей.

Однако, несмотря на договорные обязательства, застройщик продал предназначенные для пограничников квартиры, а для сокрытия преступных действий директор компании вступил в преступный сговор с представителями Госпогранслужбы и провел "замену" жилья, хотя это не соответствовало условиям договоров.

В результате пограничная служба получила 53 квартиры в одном из районов Львовской области, стоимость которых, по результатам экспертиз, была на 10,68 миллиона гривен ниже, чем у упомянутой недвижимости во Львове.

28 октября НАБУ сообщило указанным лицам о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). 12 декабря в деле было завершено досудебное расследование.

Напомним, что ранее НАБУ разоблачило аналогичную схему с заменой жилья для сотрудников Национальной гвардии в Киеве с участием бывшего уже командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, бывшего депутата Верховной Рады и экспрезидента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, а также топ-менеджеров "Укрбуда". Сумма в разнице стоимости в этом случае составила более 81 миллиона гривен.

В ноябре 2021 года дело было передано в суд. Отдельно НАБУ инкриминирует Микитасю дачу взятки за занижение суммы разницы с 81 до 7 миллионов гривен, соучастником чего считает тогдашнего юриста "Укрстроя" и нынешнего замглавы Офиса президента Олега Татарова.