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НАБУ завершило расследование хищения 18 миллионов гривен при строительстве жилья для военных под Киевом
Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по подозрению бывшей руководительницы департамента капитального строительства Министерства обороны, которая ныне является депутатом одного из областных советов, и директора фирмы-застройщика в служебном подлоге и растрате более 18 миллионов гривен при строительстве квартир для военных.
Об этом говорится в сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фигурантам инкриминируется часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Прокурор САП поручил детективам открыть стороне защиты материалы дела для ознакомления.
Следствие установило, что исполняющая обязанности директора департамента капитального строительства Минобороны вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 года свыше 18,66 миллиона гривен компании-застройщице за якобы готовые для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе в Киевской области.
На самом же деле дом и жилье в нем на тот момент, как выяснили детективы НАБУ, были недостроены, не имели внутренней отделки и не имели всех подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для жизни. Подозреваемая фактически подделала необходимые для пересчета средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Инициатором схемы НАБУ и САП считают чиновницу МОУ. В частности, она подала в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления", - указывают в НАБУ.
Расследование этих фактов начала еще осенью 2015 года Главная военная прокуратура, которая, несмотря на наличие экономической экспертизы, подтвердившей ущерб государству, в октябре 2017 года закрыла дело.
Через три года жилье в порядок так и не было приведено, и летом 2020 года в НАБУ обратилось по этому поводу Минобороны. Детективы НАБУ исследовали тему и увидели признаки преступления, реанимировав дело.
В ноябре 2020 года подследственность дела была определена за НАБУ. В дальнейшем были проведены необходимые следственные действия, благодаря которым собраны доказательства для сообщения в октябре 2022 года о подозрении чиновнице Минобороны и ее пособнику.
Напомним также, что в ноябре НАБУ сообщило нескольким лицам о подозрениях в участии в схеме хищения более 27,3 миллионов гривен при строительстве детсада в пригороде Киева.