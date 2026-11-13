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"Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
На Південному вокзалі Києва вже можна побачити, якими будуть купе нового покоління. У реальному розмірі тут встановили макет купе, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами та поділитися своїми пропозиціями.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Там нагадали, що у травні 2026 року оголосили про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління, які курсуватимуть країною наступні 50 років.
У 2025–2026 роках уже законтрактовано виробництво 15 вагонів нового покоління. Перші з них мають поповнити парк Укрзалізниці наприкінці 2027 року.
Як виглядають та які зміни
Наразі Південному вокзалі Києва встановили макет вагонного купе в реальну величину, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами.
У вагонах нового покоління планують:
- збільшити довжину спального місця до 2,2 м;
- зробити верхню полицю комфортнішою та додати «динамічний» столик;
- передбачити більше місця для верхнього одягу та взуття;
- встановити довший обідній стіл без гострих кутів;
- оновити систему освітлення.
Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" поповнила парк ще шістьма новими вагонами українського виробництва. Їх обладнали потужними батареями, які дозволять довше підтримувати роботу основних систем у разі знеструмлення, що особливо важливо на тлі посилення російських атак на енергетику.