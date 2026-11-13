"Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)

На Південному вокзалі Києва вже можна побачити, якими будуть купе нового покоління. У реальному розмірі тут встановили макет купе, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами та поділитися своїми пропозиціями.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там нагадали, що у травні 2026 року оголосили про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління, які курсуватимуть країною наступні 50 років.

У 2025–2026 роках уже законтрактовано виробництво 15 вагонів нового покоління. Перші з них мають поповнити парк Укрзалізниці наприкінці 2027 року.

Як виглядають та які зміни

Наразі Південному вокзалі Києва встановили макет вагонного купе в реальну величину, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами.

У вагонах нового покоління планують:

збільшити довжину спального місця до 2,2 м;

зробити верхню полицю комфортнішою та додати «динамічний» столик;

передбачити більше місця для верхнього одягу та взуття;

встановити довший обідній стіл без гострих кутів;

оновити систему освітлення.

Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" поповнила парк ще шістьма новими вагонами українського виробництва. Їх обладнали потужними батареями, які дозволять довше підтримувати роботу основних систем у разі знеструмлення, що особливо важливо на тлі посилення російських атак на енергетику.