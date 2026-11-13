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"Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)

вагон
Такі вагони курсуватимуть Україною наступні 50 років. / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

На Південному вокзалі Києва вже можна побачити, якими будуть купе нового покоління. У реальному розмірі тут встановили макет купе, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами та поділитися своїми пропозиціями.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там нагадали, що у травні 2026 року оголосили про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління, які курсуватимуть країною наступні 50 років.

У 2025–2026 роках уже законтрактовано виробництво 15 вагонів нового покоління. Перші з них мають поповнити парк Укрзалізниці наприкінці 2027 року.

Як виглядають та які зміни

Наразі Південному вокзалі Києва встановили макет вагонного купе в реальну величину, щоб пасажири могли ознайомитися з майбутніми змінами.

Фото 2 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
Фото 3 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
Фото 6 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)
Фото 7 — "Укрзалізниця" показала, якими будуть купе нового покоління: що зміниться (ФОТО)

У вагонах нового покоління планують:

  • збільшити довжину спального місця до 2,2 м;
  • зробити верхню полицю комфортнішою та додати «динамічний» столик;
  • передбачити більше місця для верхнього одягу та взуття;
  • встановити довший обідній стіл без гострих кутів;
  •  оновити систему освітлення.

Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" поповнила парк ще шістьма новими вагонами українського виробництва. Їх обладнали потужними батареями, які дозволять довше підтримувати роботу основних систем у разі знеструмлення, що особливо важливо на тлі посилення російських атак на енергетику.

Автор:
Світлана Манько

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