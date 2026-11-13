3S Agency отримала ліцензію на підбір персоналу в ЄС

Консалтингова агенція 3S Agency в Латвії отримала ліцензію, що надає право на підбір персоналу в країнах Європейського Союзу. Агенція розширила географію надання рекрутингових послуг і вже допомагає шукати та працевлаштовувати персонал не тільки в Україні та ОАЕ, а й в ЄС відповідно до вимог місцевого законодавства.

Компанія за два місяці успішно пройшла процедуру ліцензування, виконала всі необхідні вимоги та отримала дозвіл на надання послуг після розгляду заявки. Розширення географії діяльності стало відповіддю на нові запити українських компаній, які потребують допомоги в пошуку працівників за кордоном, зокрема в країнах Європи.

"Ми працюємо у сфері підбору, оцінювання, навчання та розвитку персоналу з 2004 року. За 22 роки ми напрацювали власні методики, накопичили значний практичний досвід і сформували глибоку експертизу в роботі з персоналом. Сьогодні до нас звертаються українські компанії, які потребують пошуку фахівців не лише в Україні, а й за кордоном. Тому вихід на європейський ринок – закономірний крок у розвитку агенції", – зазначила Олена Бабіна, засновниця 3S Agency.

За її словами, понад 10 років експертизи в консалтингу стали основою для заснування у 2017 р. бізнес-школи – Інституту психології та підприємництва. Сьогодні інститут використовує напрацювання агенції 3S у наукових дослідженнях і роботі з реальними бізнес-кейсами під час навчання слухачів програм Pre-MBA, Executive MBA та інших.

За ці роки 3S Agency виросла з консалтингової агенції в міжнародного партнера з рекрутингу та HR. Агенція відповідає не лише за закриту вакансію, а й за сильну й стабільну команду клієнта.

Напрями роботи рекрутингової агенції

Підбір персоналу. Агенція аналізує потреби компанії та формує профіль кандидата до оцінювання, організовує зустрічі із замовником і супроводжує нового працівника протягом випробувального терміну. У процесі відбору використовуються багаторівнева перевірка, професійні інтерв'ю, асесмент-центр та психологічне оцінювання.

Executive Search – це пошук керівників C-level, топменеджерів і керівників напрямів, зокрема й конфіденційний: вакансія публікується без назви компанії, а кандидат дізнається про роботодавця на погодженому етапі.

Міжнародний відділ рекрутингу на аутсорсі. Команда рекрутерів наймає персонал для компаній в Україні, ОАЕ та ЄС: від ключових позицій до спеціалістів мідл-рівня. Клієнт не витрачає ресурси на створення та утримання власного відділу, а отримає вже підготовлену команду, яку постійно навчають і супроводжують Team Lead високого рівня.

Аудит та оцінювання персоналу. Фахівці 3S Agency допомагають компаніям розкрити потенціал наявної команди, визначити індивідуальні здібності працівників, оцінити їхні компетенції та мотивацію, виявити можливі ризики для бізнесу.

Конфіденційний пошук роботи. Агенція працює з кандидатами, які розглядають нові кар'єрні можливості, але не готові публічно повідомляти про пошук роботи через ризик для репутації на поточному місці роботи.

3D-портрет. Агенція використовує власну методику оцінювання, розроблену у 2025 році разом з науковцями Інституту психології та підприємництва. Агенція провела понад 150 оцінювань, 99% клієнтів підтвердили їхню точність. 3D-портрет допомагає визначити природні схильності людини до певного виду діяльності, її сильні сторони, ризики, патерни поведінки під тиском і роль, в якій вона буде найбільш ефективною в команді. Методика дає змогу ухвалювати точні управлінські рішення для формування ефективної команди.

Чим відрізняється підхід 3S Agency

Кожен кандидат, якого агенція представляє клієнту, проходить психологічну оцінку. Інтерв'ю проводять фахівці з психологічною освітою, які постійно підвищують свою професійну підготовку в рекрутингу та психології лідерства. Клієнт отримує не тільки точно підібраного співробітника в команду, а ще і письмовий профіль кандидата: сильні сторони, ризики, основні мотиватори та рекомендації для найбільш ефективного управління.

Серед клієнтів агенції найбільші гравці українського ринку та нішеві компанії у сфері фінансів, юриспруденції, оборонних технологій, IT, медіа, виробництва електроніки тощо.