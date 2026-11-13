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Податкова запустила новий дашборд про доходи та податки резидентів "Дія.City": що можна побачити

програмісти, ноутбук
Відтепер доходи та податки резидентів "Дія.City" можна відстежувати онлайн / Freepik

Державна податкова служба запустила новий дашборд, за допомогою якого можна відстежувати кількість компаній – резидентів "Дія.City", їхні задекларовані доходи та нарахований податок на прибуток, а також порівнювати показники за областями, галузями та звітними періодами.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Що показує дашборд

За допомогою нового інструменту можна дізнатися кількість резидентів "Дія.City", зокрема платників податку на виведений капітал (ПнВК); обсяг задекларованих доходів компаній; суми нарахованого податку на прибуток; розподіл цих показників за областями та видами економічної діяльності.

Дані можна порівнювати поквартально та за роками. Це дає змогу побачити, у яких регіонах працює найбільше резидентів Дія.City та які галузі забезпечують найбільші доходи й податкові нарахування.

Як користуватися сервісом

Дашборд має чотири розділи:

  • "Аналітика" для перегляду підсумкових показників за період; 
  • "Динаміка" для відстеження змін кількості резидентів і доходів; 
  • "Таблиці" з детальною інформацією за регіонами та галузями; 
  • "Карта" для географічного розподілу показників по країні.

Для пошуку потрібної інформації можна встановити фільтри за звітним періодом, областю або видом економічної діяльності. Вони автоматично застосовуються до всіх показників.

У податковій зауважили, що показники платників податку на виведений капітал доступні виключно за річний звітний період, тому квартальні дані для них не використовуються.

Нагадаємо, у жовтні ДПС запустила дашборд, який дає змогу аналізувати кількість платників єдиного податку третьої групи та їхні задекларовані доходи за 2024–2026 роки. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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