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Налоговая запустила новый дашборд о доходах и налогах резидентов "Дія.City": что можно увидеть

программисты, ноутбук
Теперь доходы и налоги резидентов "Дія.City" можно отслеживать онлайн / Freepik

Государственная налоговая служба запустила новый дашборд, с помощью которого можно отслеживать количество компаний – резидентов "Дія.City", их задекларированные доходы и начисленный налог на прибыль, а также сравнивать показатели по областям, отраслям и отчетным периодам.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Что показывает дашборд

С помощью нового инструмента можно узнать количество резидентов "Дія.City", в том числе плательщиков налога на выведенный капитал (ННПК); объем задекларированных доходов компаний; суммы начисленного налога на прибыль; распределение этих показателей по областям и видам экономической деятельности.

Данные можно сравнивать поквартально и по годам. Это позволяет увидеть, в каких регионах работает наибольшее количество резидентов Дея.City и какие отрасли обеспечивают наибольшие доходы и налоговые начисления.

Как пользоваться сервисом

Дашборд имеет четыре раздела:

  • "Аналитика" для пересмотра итоговых показателей за период;
  • "Динамика" для отслеживания изменений количества резидентов и доходов;
  • "Таблицы" с подробной информацией по регионам и отраслям;
  • "Карта" для географического распределения показателей по стране.

Для поиска нужной информации можно установить фильтры по отчетному периоду, области или виду экономической деятельности. Они автоматически применяются ко всем показателям.

В налоговой отметили, что показатели плательщиков налога на выведенный капитал доступны исключительно за годовой отчетный период, поэтому квартальные данные для них не используются.

Напомним, в октябре ГНС запустила дашборд, позволяющий анализировать количество плательщиков единого налога третьей группы и их задекларированные доходы за 2024-2026 годы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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