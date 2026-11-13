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Налоговая запустила новый дашборд о доходах и налогах резидентов "Дія.City": что можно увидеть
Государственная налоговая служба запустила новый дашборд, с помощью которого можно отслеживать количество компаний – резидентов "Дія.City", их задекларированные доходы и начисленный налог на прибыль, а также сравнивать показатели по областям, отраслям и отчетным периодам.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Что показывает дашборд
С помощью нового инструмента можно узнать количество резидентов "Дія.City", в том числе плательщиков налога на выведенный капитал (ННПК); объем задекларированных доходов компаний; суммы начисленного налога на прибыль; распределение этих показателей по областям и видам экономической деятельности.
Данные можно сравнивать поквартально и по годам. Это позволяет увидеть, в каких регионах работает наибольшее количество резидентов Дея.City и какие отрасли обеспечивают наибольшие доходы и налоговые начисления.
Как пользоваться сервисом
Дашборд имеет четыре раздела:
- "Аналитика" для пересмотра итоговых показателей за период;
- "Динамика" для отслеживания изменений количества резидентов и доходов;
- "Таблицы" с подробной информацией по регионам и отраслям;
- "Карта" для географического распределения показателей по стране.
Для поиска нужной информации можно установить фильтры по отчетному периоду, области или виду экономической деятельности. Они автоматически применяются ко всем показателям.
В налоговой отметили, что показатели плательщиков налога на выведенный капитал доступны исключительно за годовой отчетный период, поэтому квартальные данные для них не используются.
Напомним, в октябре ГНС запустила дашборд, позволяющий анализировать количество плательщиков единого налога третьей группы и их задекларированные доходы за 2024-2026 годы.