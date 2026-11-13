Компанія співвласників EVA та Varus отримала дозвіл на будівництво великого логістичного парку під Києвом

Українська девелоперська компанія WinHub, що входить до складу корпорації Terwin, отримала дозвіл на будівництво нового логістичного комплексу WinHub Kyiv Airport.

Як пише Dilo, про це повідомив засновник і президент корпорації Terwin, співвласник торговельних мереж EVA та Varus Руслан Шостак.

За його словами, пакет документів подавали дистанційно через державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), а позитивне рішення надійшло вже за дев’ять днів.

Бізнесмен підкреслив, що раніше проходження аналогічних дозвільних процедур затягувалося на місяці.

"Для бізнесу час має цілком конкретну ціну. За кожним місяцем очікування - відкладені інвестиції, робочі місця та податки, які держава могла б уже отримувати", - наголосив підприємець

Він додав, що подібні кейси є вагомим аргументом у перемовинах із закордонними партнерами, демонструючи здатність української державної системи працювати оперативно навіть в умовах повномасштабної війни.

Про WinHub

WinHub — українська девелоперська компанія, що входить до складу корпорації Terwin Руслана Шостака та Валерія Кіптика.

Компанія реалізує проєкт будівництва мережі логістичних парків класу "А" загальною площею 1 млн кв.м у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Загальний запланований бюджет інвестицій у проєкт становить від $700 млн до $1 млрд.

Компанія вже інвестувала в понад 65 проєктів загальною площею 2,4 млн квадратних метріві, охоплюючи сектори офісної, логістичної, торговельної, розважальної, житлової та багатофункціональної нерухомості.

Нагадаємо, раніше Шостак розповідав, що від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн - в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року. На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Також від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м.