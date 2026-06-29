На Київщині побудують гігантський логістичний парк за $80 млн: хто інвестує

Український девелопер WINHUB та міжнародна компанія White Star Real Estate разом побудують сучасний логістичний парк класу “А”. Новий комплекс з’явиться у селі Мрія Київської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба WINHUB.

Відповідну стратегічну угоду партнери підписали у Гданську під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2026. Про це офіційно повідомила пресслужба WINHUB.

Параметри проєкту та етапи будівництва

Масштабний інфраструктурний проєкт передбачає:

зведення логістичного комплексу загальною площею близько 90 тисяч квадратних метрів;

загальний обсяг інвестицій у будівництво оцінюється у 80 мільйонів доларів;

девелопмент об'єкта відбуватиметься поетапно та охопить п'ять черг на земельній ділянці площею 18 гектарів.

У рамках першого етапу заплановано будівництво близько 20 тисяч квадратних метрів складських приміщень, а його фінал та введення в експлуатацію намічені на четвертий квартал 2027 року.

Стратегічне розташування

Майбутній логістичний парк отримає вигідне локаційне розташування всього за 7 кілометрів від межі Києва безпосередньо вздовж міжнародної автомагістралі Е40 Київ — Житомир.

Це забезпечить резидентам швидкий та зручний доступ до ключових транспортних коридорів у напрямку Західної України, а також країн Європейського Союзу.

Для реалізації замислу девелопери планують залучити провідні міжнародні фінансові установи та іноземних підрядників.

Безпосередні будівельні роботи та фінансування розпочнуться одразу після отримання необхідних регуляторних погоджень, при цьому старт перших процесів на майданчику очікується вже до кінця поточного року.

Довідка

WINHUB — це український девелопер логістичних парків. Проєкт передбачає будівництво складів класу "А" загальною площею 1 млн кв. м уздовж основних транспортних коридорів Україна–ЄС у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі.

Планується доступ до комплексного пулу інфраструктури та сервісів для безперебійної, ефективної та комфортної роботи резидентів і відвідувачів. Мережа логістичних парків забезпечить створення тисяч нових робочих місць, розвиток локальних спільнот і формування мережі супутніх бізнесів і сервісів.

White Star Real Estate — провідний інвестор, девелопер, керуючий активами та оператор нерухомості, що працює в Центральній та Східній Європі з 1997 року.

Компанія реалізувала та інвестувала в понад 65 проєктів загальною площею 2,4 млн квадратних метрів у всьому регіоні, охоплюючи сектори офісної, логістичної, торговельної, розважальної, житлової та багатофункціональної нерухомості.

Нагадаємо, міжнародна логістична група Global Ocean Link (GOL) збудує склад у селі Соломоново на Закарпатті, поруч із кордонами Угорщини та Словаччини. Об'єкт матиме формат логістичного комплексу класу A+. Компанія розглядає цей проєкт не лише як складську нерухомість, а як інфраструктурний хаб для управління товарними потоками між Україною та ЄС.