Нові склади та логістичні хаби в Україні: карта розвитку регіонів

Ще кілька років тому логістична карта України виглядала зрозуміло. Київ вважався головним вузлом, Одеса асоціювалася з виходом до моря, решта – ніби периферія. Повномасштабна війна змінила цю карту радикально. Читайте на Delo.ua , де сьогодні будується логістична Україна, які регіони стали новими центрами тяжіння для складської інфраструктури, і чому це важливо не лише для бізнесу, а й для всієї економіки.

Зміщення на захід: не тимчасово, а назавжди

Головна структурна зміна на логістичній карті України полягає у зміщенні центрів ваги на захід. Це фундаментальна трансформація, яка вже змінює інфраструктурні пріоритети на роки вперед.

Причина проста: доступ до ЄС. Поки морські маршрути через Одесу залишалися під загрозою, а традиційні сухопутні коридори на схід і північ виявилися відрізаними, саме захід країни перетворився на єдиний надійний вихід для українського експорту. І бізнес швидко зробив висновки.

Львів і весь західний регіон сьогодні – це вже повноцінний логістичний центр з власною інфраструктурою, складськими комплексами та міжнародними автомобільними й залізничними маршрутами.

Компанії, які раніше навіть не розглядали Львів як операційний центр, відкрили тут регіональні хаби. Ті, що вже були присутні, суттєво розширили потужності. Попит на складські приміщення класу «А» у регіоні зріс і продовжує зростати.

Закарпаття піднялося з рівня периферії у «ворота до ЄС»

Регіон, який десятиліттями залишався економічною периферією, за останні роки перетворився на один із найбільш стратегічних логістичних центрів країни.

Так, центри в Горонді та Мукачеві отримали можливість приймати вантажі на стандарті ЄС без перевантаження, що різко скорочує час доставки на захід. Маршрут до Італії, який раніше вимагав кількох проміжних операцій і тривав значно довше, тепер проходить через закарпатські «сухі порти» значно швидше і дешевше.

Ці об'єкти інтегровані в мережу TEN-T: Транс'європейську транспортну мережу, що фактично означає їхнє офіційне визнання частиною єдиної логістичної системи Євросоюзу. Для України це конкурентна перевага, яка буде актуальна і після закінчення війни, і в процесі євроінтеграції.

Але найцікавіше в закарпатській історії те, що навколо логістичних хабів почали зростати нові виробництва. Підприємці, які отримали зручний доступ до європейських ринків збуту, почали відкривати переробні та виробничі потужності поблизу.

Регіон, що ніколи не асоціювався з промисловим розвитком, фіксує зростання робочих місць і надходжень до місцевого бюджету. Логістичний хаб перетворився на каталізатор для ширшого економічного розвитку. І це, мабуть, найважливіший урок закарпатського кейсу для інших регіонів.

Київський вузол або як великі гравці тримають позиції

Попри те, що столиця втратила статус беззаперечного логістичного монополіста, Київський вузол залишається критично важливим. Великі логістичні парки (WinHub, Terwin та інші) продовжують забезпечувати комплексні складські послуги класу «А» поблизу основних транспортних артерій.

Доречі, клас «А» у логістиці – це конкретний набір параметрів:

висота стель від 10 метрів,

сучасні системи пожежогасіння та вентиляції,

автоматизовані лінії навантаження,

цілодобова охорона,

зручний під'їзд для великовантажного транспорту.

Для компаній, які працюють з великими обсягами і потребують ефективної обробки вантажів, нічим іншим не обійтися.

Одеса демонструє повільне, але впевнене відновлення

Одеський морський коридор має чи не найбільше стратегічне значення для всієї країни. Порти Одеси, Чорноморська та Південного залишаються основним каналом для зернового експорту: того самого, що годує десятки країн Африки та Близького Сходу.

Поступове відновлення роботи портової інфраструктури вже стимулює розвиток припортових логістичних центрів. Бізнес, який раніше не міг планувати морські відправлення через непередбачуваність ситуації, повертається до роботи з одеськими терміналами. Попит на складські площі та послуги митного оформлення в регіоні відновлюється.

При цьому Одеса стикається зі специфічною проблемою: частина логістичної інфраструктури, збудованої ще до 2022 року, потребує модернізації або відновлення після пошкоджень. Нові інвестиції в припортову логістику йдуть, але повільніше, ніж хотілося б ринку. Це стримує повноцінне відновлення морського коридору, і залишається одним із пріоритетів для інвесторів і держави.

Технологічні стандарти хабу нового покоління

Паралельно з географічною трансформацією відбувається і технологічна. Сучасний логістичний центр в Україні тепер включає кілька обов'язкових елементів:

Енергоефективність і відповідність стандартам LEED

Особливо актуально в умовах нестабільного енергопостачання. Об'єкти з власною генерацією, сонячними панелями та системами резервного живлення мають суттєву конкурентну перевагу.

Автоматизовані лінії та роботизовані системи

Багатонаправлені шатлові системи, автономні роботи для внутрішнього транспортування, роботизований пікінг. Це вже поточний стандарт для нових об'єктів класу «А».

Комплексний сервіс

Митне оформлення, експедирування, переробка продукції, аналітика в реальному часі. Клієнти сьогодні очікують не просто зберігання вантажу, а повний логістичний супровід від воріт до воріт.

Компанії, які не відповідають цим стандартам, поступово втрачають клієнтів, особливо міжнародних, де вимоги до якості логістичних послуг значно вищі.

Логістика як інструмент відновлення

За всіма цими цифрами і технологіями стоїть простіша і важливіша ідея. Логістична інфраструктура не стільки вирішує задачу з перевезення вантажу з точки А в точку Б, скільки визначає, чи може бізнес взагалі працювати, виходити на нові ринки, планувати розвиток.

Як показав закарпатський кейс, коли логістика починає працювати ефективно, навколо неї виростають виробництва, з'являються робочі місця, зростають податкові надходження. Це мультиплікативний ефект, який добре знають в ЄС, але який Україна лише починає відчувати на власному досвіді.

Саме тому розбудова логістичних хабів ( особливо поблизу Києва, у Львові, на Закарпатті, в Одесі та Дніпрі) – це один із ключових інструментів відновлення економіки, який працює вже зараз, не чекаючи закінчення війни.