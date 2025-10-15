Логістичні центри та склади: новий напрямок для вигідних інвестицій

Складська нерухомість, як і комерційна, завжди матиме чималий попит, адже для успішного ведення бізнесу необхідно не тільки мати якісний товар і вміло його представляти, але також місце для його зберігання. Великий завод з виробництва та скромна лавка однаково потребують складських приміщень для збереження своєї продукції. Читайте на Delo.ua про те, чому логістичні центри стають перспективним напрямком для інвестицій та які фактори впливають на розвиток цього ринку в Україні.

Загальна характеристика ринку складської нерухомості України

Природною перевагою інвестування у складську нерухомість в Україні є логістичні та географічні особливості нашої країни. Перебуваючи на перетині торгівельних шляхів, ми маємо величезний потенціал для тісного торгового зв'язку з іноземними партнерами з метою обміну товарами та послугами.

Розвинене транспортне сполучення між державами, областями, містами та районами робить логістику всередині великих підприємств та малих бізнесів однаково зручною. Складське приміщення користуватиметься попитом незалежно від того, розташоване воно в Києві або в Київській області.

Розвиток логістичної системи дозволяє підвищувати конкурентоспроможність, тому бізнеси, що швидко ростуть, не обійдуть стороною привабливу пропозицію про оренду складу.

Регіональні зміни попиту

Підвищення попиту на комерційну нерухомість у западних областях та в центрі сталося з одночасним його спадом на півдні та сході країни. Прифронтові території стали небезпечними для ведення бізнесу. Руйнування великих логістичних вузлів теж спричинило переміщення діяльності на більш безпечні території.

Аналіз ринку показує, що сфера складської нерухомості зазнала значної шкоди. Понад 20% від загальної кількості пропозицій на ринку знищено або сильно пошкоджено. Таким чином, причиною нинішнього підвищення попиту стали події, що торкнулися всієї країни.

Стабілізація ситуації очікується з появою нових об'єктів, будівництво яких також тимчасово призупинено в окремих регіонах.

Довоєнні тенденції ринку

До лютого 2022 року інвестори не знали проблем з попитом на складську нерухомість. Особлива активність спостерігалася у столиці, де встановився баланс між кількістю та якістю, в результаті якого були задоволені всі учасники процесу.

Орендарі отримували готові приміщення для ведення свого бізнесу, а орендодавці могли розраховувати на пристойний прибуток. Сторони договору процвітали завдяки низці позитивних тенденцій.

Зростання попиту

Зростання попиту на складську нерухомість було пов'язане з активним розвитком бізнесу, як великого, так і малого із середнім. Велика логістична система вимагала появи нових приміщень для прискорення доставки послуг та товарів і підвищення її ефективності.

Комерційна нерухомість вийшла на новий рівень, коли власник бізнесу прагнув зосередити його в одному місці для більшої зручності. Складське приміщення ставало частиною більшого комплексу, що містить також офіси і точки збуту.

Технологічний прогрес

Науково-технічний прогрес торкнувся навіть найвіддаленіших від нього сфер. Відбувалася активна цифровізація операцій та систем управління складськими приміщеннями, що полегшувало життя їхніх власників.

Поняття фулфілмент стало не тільки широко використовуваним, а й принесло в життя інвесторів додатковий прибуток. Повний спектр послуг від замовлення до отримання товарів, характерний для інтернет-магазинів, дозволив значно розширити частку присутності на ринку.

Зі зростанням бізнесу знадобилося збільшення кількості складських приміщень для задоволення такого потенціалу.

Комерційна нерухомість у житлових комплексах

Комерційна нерухомість у складі житлових комплексів стала одним із кращих варіантів для інвестування. Також це ефективний варіант для відкриття чи масштабування власної справи.

Відкрити бізнес там, де є цільова аудиторія, яка постійно зростає, усі необхідні комунікації та інфраструктура, стає перспективним вибором.

Переваги комерційних приміщень

У таких приміщеннях уже враховано безліч деталей: місце розташування, концепція, паркінги, під'їзди до комплексу, навігація, облаштування прибудинкової території та лаунж-зон.

Можна не хвилюватися про безпеку, адже тут уже є відеонагляд та охорона. Також проведені всі необхідні комунікації, є обслуговуюча компанія. Передбачено інклюзію через пандуси і ліфти.

Із сучасним темпом життя житлові комплекси без повноцінної інфраструктури нікому не потрібні. Люди обирають житло, де є все необхідне для комфортного життя.

Тому ще на етапі проєктування більшість девелоперів вивчає портрет майбутнього мешканця та цільову аудиторію для врахування цих факторів у плануванні комплексу, включаючи комерційні приміщення.

Поточний стан інвестицій

Тривалий час інвестиції у комерційну нерухомість були одними з найвигідніших та найнадійніших. Однак після повномасштабного вторгнення інтерес до таких приміщень різко просів.

В офісні приміщення інвестують усе ще неохоче, а от попит на торгівельну нерухомість потрохи оживає. Причому вартість комерційних об'єктів у складі житлових комплексів залишається стабільною.

Ризики та можливості

Будь-які інвестиції у ці непрості історичні часи несуть ризик. Проте за правильного планування інвестори в майбутньому отримають значний прибуток.

Щоб мінімізувати ризики, потрібно обирати приміщення у надійного та перевіреного часом девелопера, який будує навіть зараз. Обираючи квадратні метри під свій бізнес, інвестор отримує не лише комфортне середовище, але й постійного клієнта в особі мешканців комплексу.