Площа нових складів у Києві за пів року встановила десятирічний рекорд

Сегмент складської нерухомості Києва у першому півріччі 2025 року продовжував демонструвати стабільність та тенденції до зростання, що підкріплено стабільним попитом з боку основних груп орендарів. В експлуатацію було введено близько 107 000 кв. м нових складських площ. Це – найбільший піврічний показник за останні 10 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження ринку складської нерухомості Києва від Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові.

Обсяги поглинання та структура попиту

Обсяг валового поглинання у січні-червні становив приблизно 109 000 кв. м, що перевищує показник за аналогічний період минулого року на 27%. Він є одним із найбільших показників за півріччя, починаючи з 2018 року.

Вказано, що основними орендарями є логістичні компанії – їхня частка складає 56%, а також підприємства оптової й роздрібної торгівлі (39%).

Щодо інших сегментів – їхня обмежена присутність пояснюється здебільшого тенденцією серед виробників і постачальників товарів повсякденного попиту до аутсорсингу та інвестицій у власні складські приміщення з метою кращого контролю ланцюгів постачання та операційної незалежності.

Нова пропозиція та ринкові тенденції

Протягом першого півріччя 2025 року в експлуатацію ввели близько 107 000 кв. м нових складських площ, що приблизно дорівнює річному показнику за 2024 рік і є найбільшим піврічним показником за більш ніж 10 років, йдеться у дослідженні. Нова пропозиція зросла на 6%, що збільшило загальний обсяг складів до 1,47 млн кв. м, тобто довоєнного показника.

Серед нових об`єктів – логістичні комплекси "Олександрівський" III (41 000 кв. м) та "Чайки" V (57 000 кв. м). Також відновлена частина площ складу RLC, пошкодженого внаслідок ракетних обстрілів у 2022 році.

До кінця 2025 року планується введення в експлуатацію 98 000 кв. м нових складів, що збільшить загальний обсяг нової пропозиції за рік до 205 000 кв. м і призведе до рекордних показників за річними обсягами.

Разом із тим на 3% зменшився рівень вакантності – на 0,8% порівняно з початком року. Рівень вакантності за перше півріччя відповідає довоєнним показникам. Він відображає ситуацію, коли ризик надлишкової пропозиції на ринку залишається обмеженим у середньостроковій перспективі, попри високі обсяги забудови.

Орендні ставки для якісних сухих складів пропонують стабільні $5,3 за кв. м на місяць (без ПДВ та операційних витрат). Для холодильних складів ставки коливаються в межах 390-420 грн за кв. м на місяць ($8,5–$10,5), ефективна ставка сягає $9,1 за кв. м на місяць. Угоди укладаються переважно в національній валюті.

Очікується, що ринок складів збереже стійкість і збалансованість впродовж всього 2025 року, стабільність будуть демонструвати і показники вакантності. Передбачається збереження стабільно високого попиту з боку великих орендарів, зокрема на новозбудовані об’єкти. Також прогнозується поступове поглинання надлишкових площ протягом 6-12 місяців за умови стабільності макроекономічних умов та безпекових ризиків.

“Це свідчить про те, що ринок перебуває на початку-середині циклу нового девелопменту і ризик надлишкової пропозиції найближчим часом відсутній”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, складські приміщення залишаються найбільш затребуваною формою комерційної нерухомості в Україні – як для оренди, так і для купівлі, тому ціни на них зростають.