Оренда складських приміщень продовжує дорожчати

Складські площі залишаються найбільш затребуваними на ринку комерційної нерухомості України - як для оренди, так і для купівлі.

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Критичний дефіцит на ринку складської нерухомості спостерігається навіть за найбільш активними напрямками - у київському та львівському регіоні.

Вакантність складів у Київській області дещо зросла після введення в експлуатацію нових комплексів, здача яких була запланованана Q4 2024 – Q1 2025, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику Alterra Group. Окрім цього, спостерігається скорочення площ, що спричинена перерозподілом зберігання товарів між регіонами.

Вакантність та пропозиція на київському ринку складів. Інфографіка: Alterra Group

Аналітики також фіксують зростання девелоперської активності та планів на відбудову логістичних комплексів, що постраждали в 2022-2023. Зокрема на Чернігівському та Житомирському напрямках. Адже після початку повномасштабного вторгнення РФ було знищено 20% логістичних об'єктів.

Всього складської пропозиції у столичному регіоні - 1 769 771 кв.метрів, з них - 1 456 126 "квадратів" спекулятивних площ.

Складівне вистачає навіть на найбільш активному київському напрямку. Інфографіка: Alterra Group

Кожне четверте вакантне приміщення розташоване на правому березі. Решта вакантних площ в класах А, В знаходяться в напрямку Харкова та Чернігова.

Київ залишається ключовим логістичним хабом країни, проте приріст нових площ відбувається дуже повільно, пояснює в коментарі Delo.ua CEO Watermelon development Федір Арбузов. Іноземних гравців на ринку немає, з українських девелоперів мало хто будує склади, бо це дороге задоволення під час війни.

"Складські об'єкти будують лише три професійні гравці на ринку: Alfa Development Group (ADG, Дніпропетровськ), Alterra Group, також відбудовує складський в Броварах мережа «Ельдорадо» Віктора Поліщука. Об'єкти будуються більше під орендаря, а спекулятивних площ дуже мало", - наголосив Арбузов.

Найбільше нових площ будує ADG, яка зводить під Києвом три великі логістичні комплекси - в Дударкові, Великій Олександрівці та в с.Чайки.

"За останній рік-півтора ADG вдалось збудувати 100-150 тисяч кв.метрів складів під Києвом. Проте угоди на ці приміщення були закриті ще на етапі будівництва. Сьогодні у вільному доступі - буквально пару лотів на 2-3 тисячі кв. метрів. Тобто темпи будівництва великі, проєкти закривають потреби чималої кількості орендарів. Проте нова пропозиція все одно не встигає задовільняти величезний попит", - пояснив Арбузов.

Ринок складів у Львівській області: пропозиція і вакантність

У Львівському регіоні в напрямках Луцька та Києва, за даними аналітиків, теж спостерігається зростання вакантності через введення нових черг складських комплексів у I кварталі 2025 року. На напрямку до Польщі рівень вакантності також зростає завдяки запуску нових об'єктів, однак це частково компенсується активним заповненням наявних площ.

Водночас у напрямку Івано-Франківська фіксується суттєве скорочення складських площ, що знижує доступність пропозиції в регіоні.

Вакантність та пропозиція на львівському ринку складів. Інфографіка: Alterra Group

Аналітики також наголошують, що девелоперська активність на ринку зростає, особливо в напрямку, що ведуть зі Львова до Києва, або зі Львова до прикордонних районів з Польщею, де активно плануються нові складські комплекси й індустріальні парки.

Ціни на склади у Києві та Львові: продаж та оренда у травні 2025 року

З огляду на дефіцит площ продовжує дорожчати оренда професійних складів класу А і В.

У Київській області середня ставка оренди для класу А у травні 2025-го складає $5,4 за кв. метр на місяць. Ціни у бік Харкова та Чернігова нижчі, ніж у Житомирського напрямку, на 10%.

Середня ставка на склади класу А і В у Львівському регіоні навіть дещо вищі - $5,5 та $5 за кв. метр відповідно.

Найбільший дефіцит на ринку сьогодні - крупні лоти. "Наприклад, яккщо компанія шукає приміщення на 5 тисяч кв.метрів, - це проблема. Бо таких пропозицій немає у вільному доступі", - пояснює Федір Арбузов.

Продавати складина ринку теж ніхто не поспішає. Навіть іноземні компанії, які збудували об'єкти до початку повномасштабної війни, тримають складські комплекси у власності.

"А ті, хто готовий продавати, за три роки війни не опустив бажану вартість продажу. Навіть міжнародні інвестори, які зайшл 10 років тому, не готові опускати ціну, щоб чимшвидше продавати. Тож продавці тримають ту саму вартість, яка була на початку війни - $450-600/кв.метр без ПДВ", - пояснює експерт.

Раніше Delo.ua писало про те, що у 2025 році в Україні з'явиться рекордна кількість складів.