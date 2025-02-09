У 2025 році в Україні з'явиться рекордна кількість складів: які регіони лідирують

Українські девелопери анонсували введення в експлуатацію рекордної кількості складів - близько 500 тисяч квадратних метрів, що має значно полегшити життя на ринку,

Ринок складської нерухомості зазнав чималих втрат за три роки війни. Лише в перші місяці війни російські окупанти зруйнували 20% об'єктів.

І лише на четвертий рік війни ринок очікує на значне поповнення новими площами, проте вони з'являться вже не в східних і південних регіонах, як до повномасштабного вторгнення.

Більшість складських площ - близько 300 тисяч квадратних метрів - у 2025 році буде введене в експлуатацію у західних регіонах, зокрема у Львівській та Хмельницькій області, розповів в коментарі Delo.ua СЕО DP Development & Property Дмитро Пасенков.

Решта 200 тисяч квадратних метрів збудують у Київській області. Зокрема, у 2025 очікується логістичний комплекс «Чайки» (70 000 кв. м), друга черга комплексу «Дударків» (22 300 кв. м) та третя черга комплексу «Олександрівський» (40 800 кв. м), а також складський комплекс «Гореничі» (5 000 кв. м).

"Усі три масштабні проєкти будує один з ключових операторів ринку ADG ("Альфа девелопмент груп", Дніпропетровськ). Цьогоріч ADG планує ввести в експлуатацію 260 000 кв. метрів складських приміщень", - наголосив Пасенков.

Консалтингова компанія CBRE Ukraine дає значно скромніший прогноз на 2025 рік - плюс 270 000 кв.метрів нових складів, з яких 87% припадатиме на спекулятивний ринок, а решта 13% - на власні потреби власників. Як наголосили в компанії, це "є найбільшим обсягом нової пропозиції за останнє десятиліття".

За даними NAI Ukraine, на період з 2024-2029 девелопери заявили велику кількість логістичних проєктів (сумарно близько 700-800 тис. кв. м), проте, як зазначають аналітики, частина з них може залишитися на стадії проєктування та не дійти до будівництва.

Інфографіка: NAI Ukraine

У 2023 році в Київському регіоні не було введено нових обʼєктів для оренди, лише вводилися складські комплекси для власних потреб (приблизно 88 тис. кв. м. У 2024 році було введено першу чергу логістичного комплексу «Дударків» (23 400 кв. м).

Окрім ADG, значну роль на ринку грають Альтерра Груп (близько 100 тис. кв. м), Protec Development (близько 40 тис. кв. м) та Sparrow Capital (близько 35 тис. кв. м).

Проте, як зазначає Дмитро Пасенков, попри обсяги введення, поточні темпи будівництва лише частково покриють дефіцит якісних складських приміщень, що сформувався внаслідок руйнувань складських об'єктів у зонах конфлікту та низьких темпів будівництва минулих років.

За його словами, нинішній стан українського ринку складів важко порівняти навіть із сусідньою Польщею, ринок якої вже сягнув 35 млн кв. м складських площ при населенні близько 38 млн. осіб, що становить близько 1,2 кв.

Наразі ринок України налічує у 10 разів менше, ніж у Польщі – близько 3-3,5 млн кв. м складських площ при населенні 35 млн осіб, що, за даними DP Development & Property, що еквівалентно лише близько 0,1 кв. м на людину.

У США забезпеченість складами становить близько 4,5 кв. м на людину, у Німеччині – приблизно 4,4 кв. м, а в Китаї – близько 0,81 кв. м на людину.

Низький рівень забезпеченості складськими площами свідчить про значний потенціал для зростання українського логістичного ринку, наголошують експерти.

Більше про останні тенденції на ринку читайте у статті Delo.ua "Склади готуються до стрибка: що змінилось на ринку в 2025 році".



