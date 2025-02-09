В 2025 году в Украине появится рекордное количество складов: какие регионы лидируют

Украинские девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию рекордного количества складов — около 500 тысяч квадратных метров, что должно значительно облегчить жизнь на рынке,

Рынок складской недвижимости понес немалые потери за три года войны. Лишь в первые месяцы войны российские оккупанты разрушили 20% объектов.

И лишь на четвертый год войны рынок ожидает значительного пополнения новыми площадями, однако они появятся уже не в восточных и южных регионах, как этобыло до полномасштабного вторжения.

Большинство складских площадей – около 300 тысяч квадратных метров – в 2025 году будет введено в эксплуатацию в западных регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой области, рассказал в комментарии Delo.ua СЕО DP Development & Property Дмитрий Пасенков.

Остальные 200 тысяч квадратных метров построят в Киевской области. В частности, в 2025 году ожидается логистический комплекс «Чайки» (70 000 кв. м), вторая очередь комплекса «Дударкив» (22 300 кв. м) и третья очередь комплекса «Александровский» (40 800 кв. м), а также складской комплекс «Гореничи» (5 00).

"Все три масштабных проекта строит один из ключевых операторов рынка ADG ("Альфа девелопмент групп", Днепропетровск). В этом году ADG планирует ввести в эксплуатацию 260 000 кв. метров складских помещений", — подчеркнул Пасенков.

Консалтинговая компания CBRE Ukraine дает более скромный прогноз на 2025 год — плюс 270 000 кв.метров новых складов, из которых 87% будет приходиться на спекулятивный рынок, а остальные 13% — на собственные нужды собственников. Как отметили в компании, это "является самым большим объемом нового предложения за последнее десятилетие".

По данным NAI Ukraine, на период с 2024-2029 девелоперы заявили большое количество логистических проектов (суммарно около 700-800 тыс. кв. м), однако, как отмечают аналитики, часть из них может остаться на стадии проектирования и не дойти до строительства.

Инфографика: NAI Ukraine

В 2023 году в Киевском регионе не были введены новые объекты для аренды, только вводились складские комплексы для собственных нужд (примерно 88 тыс. кв. м. В 2024 году была введена первая очередь логистического комплекса «Дударков» (23 400 кв. м).

Кроме ADG, значительную роль на рынке играют Альтерра Групп (около 100 тыс. кв. м), Protec Development (около 40 тыс. кв. м) и Sparrow Capital (около 35 тыс. кв. м).

Однако, как отмечает Дмитрий Пасенков, несмотря на объемы ввода, текущие темпы строительства частично покроют дефицит качественных складских помещений, сформировавшийся вследствие разрушений складских объектов в зонах конфликта и низких темпов строительства прошлых лет.

По его словам, нынешнее состояние украинского рынка складов трудно сравнить даже с соседней Польшей, рынок которой уже достиг 35 млн. кв. м складских площадей при населении около 38 млн. человек, что составляет около 1,2 кв.

В настоящее время рынок Украины насчитывает в 10 раз меньше, чем в Польше – около 3-3,5 млн. кв. м складских площадей при населении 35 млн человек, что, по данным DP Development & Property, эквивалентно лишь около 0,1 кв. м на человека.

В США обеспеченность складами составляет около 4,5 кв. м на человека, в Германии – примерно 4,4 кв. м, а в Китае – около 0,81 кв. м на человека.

Низкий уровень обеспеченности складскими площадями свидетельствует о значительном потенциале для роста украинского логистического рынка, отмечают эксперты.

Подробнее о последних тенденциях на рынке читайте в статье Delo.ua "Склады готовятся к прыжку: что изменилось на рынке в 2025 году".



