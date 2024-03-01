"Золотые" склады. Как рынок украинской логистики готовится к большим изменениям

В ближайшие годы в Украине может появиться рекордное количество складских площадей. Delo.ua выяснило, как рынок логистики выходит из кризиса, какова вакантность площадей и что с ценами на аренду.

На рынке складской недвижимости Украины после двух лет наблюдается критический дефицит площадей.

Впрочем, аналитики прогнозируют значительное оживление на рынке в связи с заявленным строительством рекордного складского объема уже в ближайшие два года.

Складская недвижимость: восстановление рынка с острым дефицитом площадей

С 2022 практически все новые складские объекты в Украине вводились исключительно для собственных нужд. Только в IV квартале 2023 года был введен первый объект.

Аналитики CBRE в последнем исследовании рынка отметили, что годовой показатель валового поглощения составил примерно 92 000 кв.м, (-37% г/г), а в структуре спроса продолжили доминировать сектор оптовой и розничной торговли (38%) и логистические и 3PL - операторы.

"Вследствие отсутствия нового предложения на рынке и потери 25% предложения в 2022 году арендаторы поглощают площади, которые считались малоликвидными до вторжения", - отметили эксперты Colliers Ukraine.

По данным компании Colliers Ukraine, общее предложение профессиональной складской недвижимости А и В класса в Украине составляет около 3 млн. кв. м. По сравнению с другими соседними европейскими странами, у рынка складской недвижимости есть куда расти:

у Польши – 28 млн кв. м складов;

у Чехии – 11 млн кв. м;

Румыния имеет 6,3 млн кв. м;

Венгрия – 4,6 млн кв. м;

В отличие от 2022 года, когда спрос был преимущественно связан с переездом с поврежденных складов и перезаключением существующих договоров, в 2023 году было зафиксировано несколько соглашений по расширению (19%) и переездам с расширением (41%), что свидетельствует о тенденции к восстановление рынка аренды.

Иллюстрация: Colliers Ukraine

За два года войны ситуация на рынке стабилизировалась, отмечают эксперты. Релоцированные бизнесы еще год назад вернулись в столицу, так что Киев продолжает оставаться главным логистическим хабом в стране, усилив свою роль из-за необходимости покрывать регионы, приближенные к зоне боевых действий. Сегодня в Киеве сосредоточена половина логистических комплексов страны – 1,6 млн кв.м.

В начале войны было смещение спроса на западные регионы страны, но после того, как столица стала более защищена, арендаторы вернулись в столицу. Если компании и оставляют во Львове свои склады, это преимущественно вспомогательный склад и разделение рисков.

Среди арендаторов большие группы составляет продуктовый ритейл, фармацевтика, несколько крупных сделок было связано с автомотами (автомобильные запчасти).

Самый большой дефицит – на профессиональные площади в приличных объемах, рассказал в комментарии Delo.ua CEO Watermelon development Федор Арбузов.

"Если мы говорим о площадях до 5 тыс. кв. м – еще можно найти предложение. Но если речь идет о складах от 10-20 тыс. кв. м одним лотом, таких на рынке нет. А это потребности крупных дистрибьюторских компаний, например продуктовой группы, фармацевтики", – пояснил эксперт.

Склады во время войны: потери из-за обстрелов

Из-за обстрелов рынок складов понес немалые потери - 500 тыс кв.м. Из поврежденных 30 объектов по всей Украине только 12 (общая площадь – 150 тыс. кв.м) удалось отстроить и снова запустить на рынок. 17 объектов (350 тыс кв.м) были уничтожены до основания.

Учитывая, что стоимость строительства за последние годы выросла на 30-35%, это очень весомые потери для рынка.

"Строительство профессионального объекта класса А занимает минимум полтора года. В среднем необходимо построить 25-30 тыс кв.м. Если экономить на материалах, можно выйти на цену за $500 за кв метр. Строительство качественного объекта, как для себя, с использованием инпортных материалов, обойдется не менее $600-700 за кв.м. Это без налогов, стеллажей и спецтехники - только строительство со стоимостью земли и подводом коммуникаций", - объясняет Арбузов.

По словам эксперта, окупаемость такого качественного объекта будет составлять 15 лет, тогда как для девелоперам интересно строить при окупаемости до 10 лет, в идеале 7-8 лет, но это возможно только при жесткой экономии на материалах.

Складская недвижимость: высокий спрос и новое предложение

Острый дефицит площадей подтолкнул девелоперов к решительным шагам, которые могут кардинально изменить ситуацию на рынке. Уже в течение 2024-2025 годов на рынок может выйти около 161 000 кв.м новых площадей, что является рекордным показателем за последние десять лет, сообщили в CBRE Ukraine.

Анонсирование ряда крупных новых проектов на спекулятивном рынке имеет потенциал для среднесрочного решения проблемы дефицита помещений в киевском регионе, особенно для качественных составов класса А, объясняют в компании.

Логистический комплекс в с. Дударков под Киевом. Фото: FM Logistic Украина

В списке объектов - логистические комплексы "Чайки" I-III (70 000 кв.м), "Дударков" (45 000 кв.м), Александровский III (40 800 кв.м) и "Гореничи" (5 000 кв. .м), однако не исключены и задержки или перенос сроков выхода на рынок. Кроме того, RLC, один из самых крупных девелоперов на рынке, планирует завершить восстановление своего разрушенного состава к концу 2024 года.

Другие девелоперы еще не приступили к восстановлению разрушенных складов и лишь некоторые из них вернулись к полноценному функционированию. Между тем некоторые компании воздерживаются от восстановления своих объектов, но рассматривают альтернативы путем приобретения новых комплексов.

Инфографика: Colliers Ukraine

Логистические новостройки могут погасить нынешний голод на склады. Только на 2024 год, по данным Colliers, заявлено введение в эксплуатацию около 130 тыс. кв. м спекулятивной складской недвижимости. Еще 110 тыс. м² анонсировано под собственные нужды.

Девелоперы амбициозно анонсируют ряд масштабных логистических проектов, которые будут развиваться в период 2024-2029 гг . ведь с текущим нулевым уровнем арендных ставок и рисков девелопмент спекулятивных складов нуждается в поиске новых бизнес-моделей", - подчеркнули в Colliers.

Вследствие отсутствия нового предложения на рынке и потери 25% предложения в 2022 году арендаторы поглощают те площади, которые считались малоликвидными до вторжения.

Почти все складские новостройки появятся вблизи Киева, который усиливает свою роль из-за необходимости покрывать регионы, близкие к зоне боевых действий.

Складская недвижимость: арендные ставки растут, вакантность упала до 2%

Уровень вакантности на складском рынке снизился с 4,5% по состоянию на начало 2023 г. до 2,5% в конце года. Для сравнения уровень вакантности в начале 2022 года (до полномасштабного вторжения) фиксировался на уровне рекордных 1,5%. В период первого вторжения РФ в 2014-2015 гг. уровень вакантности составил 7% и 14% соответственно.

Динамика заявленных арендных ставок и уровня вакантности. Инфографика: Colliers Ukraine

Учитывая высокий спрос и отсутствие нового предложения, уровень арендных ставок показывает умеренный рост, отметили аналитики Colliers Ukraine. Арендные ставки в классе А заявлены в диапазоне $4,5-$5,3/кв. м в месяц. Рост год от года составил около 10%. Диапазон заявленных цен в классе В составляет $2,9-$3,5 за кв. м в месяц.

"Последние соглашения, которые подписывались, это было уже 260 грн за кв. метр - это уже не анонсированные, а контрактные данные. На вакантных площадях, которые вскоре должны быть введены в эксплуатацию, имеем такую же ставку - 260-270 грн с НДС и операционными расходами. Операционные – это не коммунальные, а эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием комплекса", - Федор Арбузов.

Спрос на большие объекты продолжает превышать предложение, что привело к росту эффективной арендной ставки за год на 15% до $4,9 кв.м/месяц. Это свидетельствует о переориентации рынка в пользу арендодателей, отмечают в CBRE.

Самые дорогие объекты на рынке – это фармацевтические склады. Если девелопер готов, например, переоборудовать свой сухой склад под фармацевтического дистрибьютора – доставить вытяжную вентиляцию, климат-контроль – такой состав может стоить более 400 грн за кв. м с пдв и операционными расходами, то есть на 30-40% дороже, чем пруды в обычных сухих складах.

Арендные соглашения продолжали заключаться в национальной валюте, хотя в 2023 году эта тенденция спадает. Обычно в гривне если и подписывают соглашение на несколько лет, то с условием пересмотра ставки раз в год.

Складская недвижимость: прогноз на 2024-2025 годы

На фоне более оптимистичных экономических прогнозов, по крайней мере, на вторую половину 2024 года, ожидается, что спрос со стороны арендаторов будет демонстрировать положительную динамику, а существующие запросы на большие площади, формирующие отложенный спрос, будут стимулировать арендную активность в 2024 году, отметила в комментарии Delo.ua Наталья Сокирко, руководитель отдела складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine.

"В среднесрочной перспективе, со стабилизацией боевых действий, рынок, вероятно, останется более благоприятным для собственников недвижимости, а арендная ставка будет постепенно расти. В результате собственники уже ощущают изменения рыночных условий, что приводит к корректировке арендных ставок и уменьшению гибкости по условиям аренды", – объяснила эксперт.

Несмотря на появление на рынке складских новостроек, в ближайшие годы арендные ставки будут расти и дальше, убежден Федор Арбузов.

"Ожидаем рост на 5-10% ежегодно. Если сегодня ставка составляет 260 грн за кв.м в месяц, через год будет минимум 300 гривен. Если будет девальвация гривны, темпы роста будут еще больше, ведь девелоперы считают затраты на строительство в долларах", - подчеркнул эксперт.