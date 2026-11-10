Кількість кур'єрів Glovo в Україні зросла вдвічі за три роки і сягнула 100 тисяч

В Україні база кур'єрів сервісу швидкої доставки Glovo за останні три роки подвоїлася: понад 100 тисяч людей зареєструвалися в додатку та виконали бодай одне замовлення. Для порівняння, у 2023 році таких було 50 тисяч.

Про це у компанії повідомили виданню Dіlo.

Разом із кур'єрами масштабувалася і мережа партнерів — кількість ресторанів, супермаркетів та аптек на платформі за цей час зросла з 8 тисяч до понад 12 тисяч активних закладів.

Утім темпи поповнення команди сповільнюються, а частка жінок серед тих, хто возить замовлення, наразі становить лише близько 7%.

"Якщо дивитися на цифри, то порівняно з минулим роком кількість кандидатів впала орієнтовно на 20%", — зазначили в Glovo.

Утім, у сервісі наголошують, що щомісяця замовлення розвозять десятки тисяч людей: компанія пропонує гнучкі умови, тож кожен може самостійно планувати свій графік і рівень заробітку. Найчастіше за таку зайнятість беруться студенти під час канікул, люди, які підробляють у вільний від основної роботи час, та вимушені переселенці, які втратили заробіток через війну й шукають швидкий дохід на новому місці.

Раніше генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк розповідала, що середній заробіток кур’єра по країні рік тому становить близько 20 тисяч гривень на місяць, а в Києві доходить до 25 тисяч гривень. Оскільки кур'єри співпрацюють із платформою як незалежні партнери й самостійно обирають свій графік та кількість виконаних доставок, підсумковий дохід варіюється залежно від зайнятості та міста.

Довідка про Glovo

Glovo — міжнародний сервіс швидкої доставки, який розпочав свою діяльність в Україні у жовтні 2018 року і наразі входить до топ-5 світових ринків платформи за обсягом замовлень.

Застосунок дозволяє замовляти їжу з ресторанів, продукти із супермаркетів, ліки, подарунки та будь-які інші товари повсякденного вжитку. На глобальному рівні компанія працює у 22 країнах та понад 1 800 містах і об'єднує близько 120 тисяч активних кур'єрів.

В Україні сервіс покриває понад 40 міст, співпрацює з 12 тисячами локальних партнерів та інвестував в українську економіку більше €160 мільйонів.

Нагадаємо, у листопаді цього року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив американській компанії Uber отримати опосередкований контроль над німецькою Delivery Hero SE, якій належить український бізнес сервісу доставки Glovo.