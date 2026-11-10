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Росія дроном вдарила по пасажирському поїзду у Сумах (ФОТО)

дрон атакував поїзд
БпЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах. Фото: Сумська ОВА

10 листопада російський безпілотник атакував приміський поїзд у Сумах. На момент удару пасажирів там не було, а бригада була в укритті.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що у момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції.

Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали.

В УЗ закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

РФ неодноразово атакувала залізничну інфраструктуру, зокрема пасажирські та приміські поїзди.

У Дніпрі 29 жовтня безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд. Тоді загинуло 15 осіб. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували.

Після цього  “Укрзалізниця” повідомила, що повторно перевірить протоколи безпеки та евакуації пасажирів. У компанії планують визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей у безпечні місця під час повітряних тривог.

Автор:
Світлана Манько

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