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Россия дроном ударила по пассажирскому поезду в Сумах (ФОТО)

дрон атаковал поезд
БПЛА атаковал пригородный электропоезд в Сумах. Фото: Сумская ОВА

10 ноября российский беспилотник атаковал пригородный поезд в Сумах . К моменту удара пассажиров там не было, а бригада была в укрытии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что в момент попадания поезд находился на перроне железнодорожной станции.

Поездная бригада была в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали.

В УЗ призвали пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

РФ неоднократно атаковала железнодорожную инфраструктуру, в том числе пассажирские и пригородные поезда.

В Днепре 29 октября беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Тогда погибли 15 человек. Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали.

После этого "Укрзализныця" сообщила, что повторно проверит протоколы безопасности и эвакуации пассажиров. В компании планируется определить, как ускорить реагирование на угрозы и обеспечить перемещение всех людей в безопасные места во время воздушных тревог.

Автор:
Светлана Манько

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