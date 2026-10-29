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Россия ударила дроном по вокзалу в Днепре: 13 человек погибли
Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Дрон попал в одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр – Запорожье. В результате атаки погибли 13 человек, по меньшей мере пятеро получили ранения.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
По данным "Укрзализныци", к моменту удара была объявлена повышенная опасность, однако на платформе оставались люди.
Реактивный БпЛА попал непосредственно в одну из платформ, возле которой находился региональный поезд Днепр – Запорожье.
На месте атаки работают спасатели, медики и милиционеры. Информация о последствиях удара уточняется.
Это уже не первая русская атака на поезд этого маршрута. Напомним, 8 сентября российские войска атаковали поезд Днепр – Запорожье. Тогда пассажиры были эвакуированы после предупреждения об угрозе.