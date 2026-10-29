Рост выручки до $13 млрд, несмотря на спад продаж: Renault отчитался за третий квартал

Французский автомобильный концерн Renault Group продемонстрировал лучшее, чем ожидал рынок, рост выручки в третьем квартале. Показатель увеличился на 1,4% при фиксированном валютном курсе и достиг 13 миллиардов долларов (11,6 млрд евро), тогда как консенсус-прогноз аналитиков предполагал падение на 0,3%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Положительного результата удалось добиться благодаря увеличению продаж популярных электрических моделей частным клиентам на ключевых рынках, в частности, во Франции. Это компенсировало сокращение физических размеров реализации и ценовое давление со стороны китайских соперников.

В то же время, темпы роста выручки замедлились по сравнению с первым полугодием. С начала года акции компании подешевели на 26%, опустившись до самого низкого уровня более чем за четыре года. Это усиливает давление на генерального директора Франсуа Прово, которому необходимо доказать способность наименьшего традиционного автопроизводителя Европы выстоять во время масштабного кризиса и экспансии китайских брендов на рынки Европы и Латинской Америки.

Рост сегмента электрокаров и трудности бренда Dacia

Общий объем продаж автомобилей группы в третьем квартале сократился на 6% – до 497 799 единиц. Несмотря на это, именно электромобили обеспечили финансовую устойчивость компании:

доля электрокаров в структуре квартальных продаж достигла 25,8%;

продажи электрических моделей под брендом Renault с начала года подскочили на 75,2%;

главными драйверами роста стали электрическая модель Renault 5 и новый Twingo, возглавивший свой сегмент с 26 тысяч реализованных машин с момента выхода на рынок;

доля розничных продаж частным покупателям в Европе составила 64,8%, что на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на рынке.

бюджетный бренд Dacia столкнулся со спадом реализации на 12,8% из-за нехватки электрических и гибридных предложений в момент, когда европейские потребители переходят на экологические авто ради экономии на горючем. Финансовый директор концерна Дункан Минто подчеркнул, что бренд также испытывает значительное давление со стороны китайских автопроизводителей в среднеразмерном сегменте C.

Руководство компании подтвердило годовой ориентир операционной маржи на уровне около 5,5% от выручки группы с небольшим улучшением во втором полугодии, отметив, что этот эффект будет сдерживать инфляция и рост расходов на сырье.

Напомним, ранее сообщалось, что французский автомобильный концерн Renault Group в партнерстве с оборонно-технологической компанией Thales начинает разработку военного автомобиля в рамках европейских усилий по перевооружению.