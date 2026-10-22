Продажи новых авто в Европе выросли на 10%: покупатели массово переходят на электрокары

В сентябре регистрации новых автомобилей в Европе выросли на 10% — до 1,36 млн. Электромобили и гибриды обеспечили 43% рынка по сравнению с 32% годом ранее. В то же время, китайские производители увеличивают присутствие на европейском рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Спрос на электрокары

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), рост регистраций электромобилей продолжается восьмой месяц. Во Франции и Германии продажи полностью электрических автомобилей примерно удвоились.

Как отмечают специалисты рынка, спрос влияет на цены на горючее и государственные программы поддержки электромобилей в этих странах. В то же время, подорожание энергоносителей может сокращать расходы домохозяйств и покупку дорогих моделей электрокаров.

Китайские бренды увеличивают долю рынка

По данным аналитиков, с начала года регистрации автомобилей китайских брендов в Европе более чем удвоились. В сентябре Chery утроило количество регистраций, а ее доля рынка выросла почти вдвое – до 3,9%.

Tesla также продолжила возобновлять продажи: в сентябре регистрации ее автомобилей увеличились на 73%. Среди конкурирующих за покупателей моделей — китайский Jaecoo 7 и Skoda Elroq концерна Volkswagen.

Европейские производители ищут поддержки

Volkswagen, Stellantis и BMW сталкиваются с давлением из-за слабого спроса в Китае, торговых ограничений и необходимости сокращать издержки. Кроме того, производство электромобилей пока приносит им меньше прибыли, чем выпуск аналогичных машин с двигателями внутреннего сгорания.

Европейские правительства ищут способы поддержки местных производителей. Франция и Германия договорились совместно добиваться смягчения ограничений на выбросы CO2 для новых автомобилей после 2035 года. Также ЕС и Китай предварительно договорились о механизме ограничения импорта китайских гибридов в Европу.

По мнению аналитиков, рост продаж поддерживает авторынок, однако ужесточение конкуренции со стороны китайских компаний создает дополнительное давление на европейских автопроизводителей.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи электромобилей в Европе взлетели на 52% на фоне рекордных цен на топливо. В августе регистрации полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.