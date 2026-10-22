Продажі нових авто в Європі зросли на 10%: покупці масово переходять на електрокари

У вересні реєстрації нових автомобілів у Європі зросли на 10% — до 1,36 млн. Електромобілі та гібриди забезпечили 43% ринку проти 32% роком раніше. Водночас китайські виробники збільшують присутність на європейському ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Попит на електрокари

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), зростання реєстрацій електромобілів триває восьмий місяць поспіль. У Франції та Німеччині продажі повністю електричних автомобілів приблизно подвоїлися.

Як зазначають фахівці ринку, на попит впливають ціни на пальне та державні програми підтримки електромобілів у цих країнах. Водночас подорожчання енергоносіїв може скорочувати витрати домогосподарств і купівлю дорогих моделей електрокарів.

Китайські бренди збільшують частку ринку

За даними аналітиків, з початку року реєстрації автомобілів китайських брендів у Європі більш ніж подвоїлися. У вересні Chery потроїла кількість реєстрацій, а її частка ринку зросла майже вдвічі — до 3,9%.

Tesla також продовжила відновлювати продажі: у вересні реєстрації її автомобілів збільшилися на 73%. Серед моделей, які конкурують за покупців, — китайський Jaecoo 7 та Skoda Elroq концерну Volkswagen.

Європейські виробники шукають підтримки

Volkswagen, Stellantis і BMW стикаються з тиском через слабкий попит у Китаї, торговельні обмеження та необхідність скорочувати витрати. Крім того, виробництво електромобілів поки приносить їм менше прибутку, ніж випуск аналогічних машин із двигунами внутрішнього згоряння.

Європейські уряди шукають способи підтримати місцевих виробників. Франція та Німеччина домовилися спільно домагатися пом'якшення обмежень на викиди CO₂ для нових автомобілів після 2035 року. Також ЄС і Китай попередньо домовилися про механізм обмеження імпорту китайських гібридів до Європи.

На думку аналітиків, зростання продажів підтримує авторинок, однак посилення конкуренції з боку китайських компаній створює додатковий тиск на європейських автовиробників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі електромобілів у Європі злетіли на 52% на тлі рекордних цін на пальне. У серпні реєстрації повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року.