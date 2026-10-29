Зростання виторгу до $13 млрд попри спад продажів: Renault відзвітував за третій квартал

Французький автомобільний концерн Renault Group продемонстрував краще, ніж очікував ринок, зростання виторгу в третьому кварталі. Показник збільшився на 1,4% за фіксованого валютного курсу та сягнув 13 мільярдів доларів (11,6 млрд євро), тоді як консенсус-прогноз аналітиків передбачав падіння на 0,3%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Позитивного результату вдалося досягти завдяки збільшенню продажів популярних електричних моделей приватним клієнтам на ключових ринках, зокрема у Франції. Це компенсувало скорочення фізичних обсягів реалізації та ціновий тиск із боку китайських конкурентів.

Водночас темпи зростання виручки сповільнилися порівняно з першим півріччям. Із початку року акції компанії подешевшали на 26%, опустившись до найнижчого рівня за понад чотири роки. Це посилює тиск на генерального директора Франсуа Прово, якому необхідно довести здатність найменшого з традиційних автовиробників Європи вистояти під час масштабної кризи та експансії китайських брендів на ринки Європи та Латинської Америки.

Зростання сегмента електрокарів і труднощі бренду Dacia

Загальний обсяг продажів автомобілів групи в третьому кварталі скоротився на 6% — до 497 799 одиниць. Попри це, саме електромобілі забезпечили фінансову стійкість компанії:

частка електрокарів у структурі квартальних продажів досягла 25,8%;

продажі електричних моделей під брендом Renault від початку року підскочили на 75,2%;

головними драйверами зростання стали електрична модель Renault 5 та новий Twingo, який очолив свій сегмент із 26 тисячами реалізованих машин від моменту виходу на ринок;

частка роздрібних продажів приватним покупцям у Європі склала 64,8%, що на 20 відсоткових пунктів вище за середній показник на ринку.

Натомість бюджетний бренд Dacia зіткнувся зі спадом реалізації на 12,8% через брак електричних і гібридних пропозицій у момент, коли європейські споживачі переходять на екологічні авто заради економії на пальному. Фінансовий директор концерну Дункан Мінто наголосив, що бренд також відчуває значний тиск з боку китайських автовиробників у середньорозмірному сегменті C.

Керівництво компанії підтвердило річний орієнтир операційної маржі на рівні близько 5,5% від виторгу групи з невеликим покращенням у другому півріччі, зазначивши, що цей ефект стримуватимуть інфляція та зростання витрат на сировину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що французький автомобільний концерн Renault Group у партнерстві з оборонно-технологічною компанією Thales розпочинає розробку військового автомобіля в межах європейських зусиль із переозброєння.