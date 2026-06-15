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Renault планує розробити новий військовий позашляховик

Renault
Renault планує розробити новий військовий позашляховик / Depositphotos

Французький автомобільний концерн Renault Group у партнерстві з оборонно-технологічною компанією Thales розпочинає розробку багатоцільового військового автомобіля. Проєкт стане частиною європейських зусиль із переозброєння.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За інформацією автовиробника, новий проєкт поєднає промисловий досвід Renault та передові європейські технології захищеного зв'язку. Спільними зусиллями партнери планують створити багатофункціональний транспортний засіб, який можна буде виготовляти у стислі терміни та з оптимальною собівартістю. 

Прототип автівки, яка отримала назву 4 TROOP, презентують на престижній оборонній виставці Eurosatory поблизу Парижа.

Технічні особливості 4 TROOP та дрони на автомобільних конвеєрах

Новий повнопривідний автомобіль 4x4 оснащений гібридною силовою установкою та здатний пересуватися будь-яким типом місцевості.

Транспортний засіб розроблений для виконання таких завдань:

  • Тактичні місії: проведення розвідки, координація дій військових підрозділів, охорона чутливих об'єктів та патрулювання територій.
  • Роботизовані комплекси: запуск та управління повітряними дронами й наземними безпілотними апаратами безпосередньо з машини.
  • Живлення обладнання: використання функції Vehicle-to-Load для забезпечення електроенергією різноманітного військового спорядження у польових умовах.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та зміна зовнішньої політики США змусили європейські країни різко збільшити інвестиції в оборону. Через це військово-промисловий комплекс дедалі частіше звертається до автоконцернів, які мають потужні конвеєри для швидкого нарощування випуску техніки.

Окрім цього проєкту, Renault вже працює з французьким виробником дронів Turgis Gaillard. Перший демонстраційний безпілотник має піднятися в повітря до кінця цього року. Як зазначив директор підрозділу Renault Франсуа Прово, перевага автопрому полягає у швидкості — розробка займає 12 місяців замість звичних для оборонки десятиліть. Збиратимуть дрони на заводі в Ле-Мані з потужністю до 600 одиниць на місяць. 

Також концерн розпочав перші кроки у спільних проєктах із бельгійською збройовою компанією John Cockerill.

Нагадаємо, Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів. Німецький автомобільний гігант, який є давнім партнером Бундесверу, оголосив про стратегічну співпрацю з технологічним стартапом Tytan Technologies для впровадження інноваційних безпілотних рішень у військовій сфері.

Автор:
Максим Кольц