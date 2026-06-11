Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,98

+0,14

EUR

51,89

-0,00

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів / Depositphotos

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz, який тривалий час є постачальником техніки для Бундесверу, починає нову співпрацю з дроновим стартапом Tytan Technologies. Стратегічна ініціатива має на меті впровадження інновацій у військову сферу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію видання Spiegel.

Партнерство покликане змінити підходи до розвитку оборонних технологій у Німеччині. Воно дозволить поєднати багаторічний досвід великого виробника автомобільної та військової техніки з інноваційними рішеннями молодої компанії.

Розвиток військових технологій та автоматизація

Залучення автогіганта до спільних розробок підкреслює зростаючий інтерес до автоматизації та модернізації бойових систем у Бундесвері. Робота над проєктом супроводжується кількома важливими аспектами:

  • Спеціалізація партнера: стартап Tytan Technologies фокусується саме на створенні безпілотних літальних апаратів для оборонного сектору.
  • Інтеграція рішень: нове партнерство відкриває можливості для інтеграції сучасних безпілотних систем у військову інфраструктуру країни.
  • Перспективи та виклики: об’єднання зусиль створює новий потенціал для оборонного сектору, проте реалізація проєкту потребуватиме великих інвестицій, а також проходження складних етапів тестування та сертифікації.

Керівник Mercedes-Benz Ола Келленіус акцентує увагу на необхідності постійних інновацій, що відповідає сучасним викликам безпеки. Впровадження дронів має підвищити загальну ефективність військових операцій та технічну оснащеність збройних сил. 

Цей крок також відображає загальноєвропейську тенденцію на посилення оборонної спроможності через партнерства між великими корпораціями та технологічними стартапами.

Нагадаємо, ізраїльська оборонна компанія Rafael домовилася про купівлю заводу Volkswagen у Німеччині. Сторони підписали протокол про наміри щодо придбання виробничого майданчика в місті Оснабрюк, а сама угода відбувається на тлі масштабної перебудови бізнесу німецького автомобільного концерну.

Автор:
Максим Кольц