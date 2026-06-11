Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz, який тривалий час є постачальником техніки для Бундесверу, починає нову співпрацю з дроновим стартапом Tytan Technologies. Стратегічна ініціатива має на меті впровадження інновацій у військову сферу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію видання Spiegel.

Партнерство покликане змінити підходи до розвитку оборонних технологій у Німеччині. Воно дозволить поєднати багаторічний досвід великого виробника автомобільної та військової техніки з інноваційними рішеннями молодої компанії.

Розвиток військових технологій та автоматизація

Залучення автогіганта до спільних розробок підкреслює зростаючий інтерес до автоматизації та модернізації бойових систем у Бундесвері. Робота над проєктом супроводжується кількома важливими аспектами:

Спеціалізація партнера: стартап Tytan Technologies фокусується саме на створенні безпілотних літальних апаратів для оборонного сектору.

Інтеграція рішень: нове партнерство відкриває можливості для інтеграції сучасних безпілотних систем у військову інфраструктуру країни.

Перспективи та виклики: об’єднання зусиль створює новий потенціал для оборонного сектору, проте реалізація проєкту потребуватиме великих інвестицій, а також проходження складних етапів тестування та сертифікації.

Керівник Mercedes-Benz Ола Келленіус акцентує увагу на необхідності постійних інновацій, що відповідає сучасним викликам безпеки. Впровадження дронів має підвищити загальну ефективність військових операцій та технічну оснащеність збройних сил.

Цей крок також відображає загальноєвропейську тенденцію на посилення оборонної спроможності через партнерства між великими корпораціями та технологічними стартапами.

Нагадаємо, ізраїльська оборонна компанія Rafael домовилася про купівлю заводу Volkswagen у Німеччині. Сторони підписали протокол про наміри щодо придбання виробничого майданчика в місті Оснабрюк, а сама угода відбувається на тлі масштабної перебудови бізнесу німецького автомобільного концерну.