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Росія вдарила дроном по вокзалу в Дніпрі: 13 людей загинули

Росія вдарила дроном по вокзалу в Дніпрі: 13 людей загинули

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Дрон влучив в одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули 13 людей, щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

За даними "Укрзалізниці", на момент удару була оголошена підвищена небезпека, однак на платформі залишалися люди.

Реактивний БпЛА влучив безпосередньо в одну з платформ, біля якої перебував регіональний поїзд Дніпро — Запоріжжя.

На місці атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Це вже не перша російська атака на поїзд цього маршруту. Нагадаємо, 8 вересня російські війська атакували поїзд Дніпро — Запоріжжя. Тоді пасажирів евакуювали після попередження про загрозу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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