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Meest China будує логістичний комплекс на Львівщині за $30 млн: коли запланований запуск

Meest China, склад
Meest China будує логістичний комплекс на Львівщині / Фото: facebook.com/meestchinaua

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest China, яка входить до холдингу Meest, інвестувала близько $30 млн у нові логістичні потужності площею 25 тис. кв. м у Львівській області. Запустити їх планують до кінця 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цифра в 2,5 млн кв.м знищених складів означає, що знову з'явилося місце для інвестицій... Раніше склад категорії "А" вважався дуже високим стандартом, зараз категорія А – це must have", – зазначив співвласник Meest China В'ячеслав Лисенко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він також наголосив, що ринок логістики в Україні кардинально змінюється через появу нових технологій та підходів до обслуговування клієнтів.

"Є багато нових технологій, які ще в Україні ми не бачили, прийдуть сюди як логістика нового рівня... І це і це буде цікаво, бо це буде міняти ринок", – розповів В'ячеслав Лисенко.

Окрім розвитку інфраструктури, компанія також запроваджує соціальні ініціативи для підтримки працівників у холодний період року, орендуючи для них готелі з метою відновлення ефективності праці.

"Дорого, так, але їхня ефективність суттєво підвищується. Після нас багато інших компаній почати так робити", – повідомив співвласник Meest China.

Про Meest China

Meest China входить до міжнародного поштово-логістичного холдингу Meest і працює з 2014 року. Компанія спеціалізується на доставці товарів із Китаю в Україну, зокрема поштових посилок для особистого користування та комерційних вантажів для бізнесу.

Компанія має представництва й склади в Китаї та Україні. Крім доставки з Китаю, вона організовує перевезення товарів із Південної Кореї та Японії в Україну, а також надає послуги міжнародних вантажних перевезень.

Нагадаємо, у вересні 2025 року поштово-логістична група Meest розпочала будівництво масштабного логістичного комплексу на 24 тис. м². Він розташовуватиметься у південно-східній частині об'їзної дороги Львова і призначений для власних потреб компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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