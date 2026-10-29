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АРМА готує до управління комплекс із виробництва заморожених напівфабрикатів на Дніпропетровщині

комплекс із виробництва заморожених напівфабрикатів у селі Чумаки
Виробничий комплекс "Ромєрм" / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до управління виробничий комплекс "Ромєрм" у селі Чумаки Дніпровського району Дніпропетровської області. До активу входять 13 об'єктів нерухомості загальною площею близько 11 тис. кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Що входить до комплексу

Основна частина активу — комплекс із виробництва заморожених м'ясних напівфабрикатів площею 4654,8 кв. м. Також до нього належать склад площею 3566,4 кв. м, гуртожиток на 2041,3 кв. м та інші виробничі й допоміжні приміщення.

Зокрема, комплекс охоплює побутове приміщення, флотаторну, три контрольно-пропускні пункти, пральню, слюсарню, бойлерну, машинне відділення та трансформаторну підстанцію.

Фото 2 — АРМА готує до управління комплекс із виробництва заморожених напівфабрикатів на Дніпропетровщині
Виробничий комплекс "Ромєрм"

За даними АРМА, виробничий комплекс обладнаний технікою німецького та італійського виробництва. Технологічний процес організований за автоматизованим закритим циклом.

Нерухомість передали в управління агентству відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 8 грудня 2022 року у справі №761/27121/22.

Нагадаємо, АРМА готує до подальшого управління нерухомість ТОВ "Полтавські молокопродукти". Комплекс будівель розташований у Полтавській області та займає площу у 6101,5 кв. м.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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