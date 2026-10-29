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Auchan біля метро "Чернігівська" в Києві відновив роботу після російського обстрілу

Auchan біля метро "Чернігівська"
Auchan біля метро "Чернігівська" знову відкритий / Фото: facebook.com/auchan.ua

Гіпермаркет Auchan у торговельно-розважальному комплексі "Проспект" у Києві відновив роботу після російського обстрілу 26 жовтня. Водночас у приміщенні ще тривають відновлювальні роботи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Auchan.

"Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потребі", — зазначили в компанії.

Наразі у приміщенні магазину продовжують проводити відновлювальні роботи, тому частина послуг і зручностей для відвідувачів залишається тимчасово обмеженою.

Удари по Auchan

Внаслідок російської атаки ввечері 26 жовтня у Києві було пошкоджено гіпермаркет Auchan у ТРК "Проспект"  біля станції метро “Чернігівська”. 

7 жовтня внаслідок атаки армії РФ на Україну було пошкоджено склад свіжих продуктів мережі Auchan. Працівники не постраждали.

А 26 вересня було пошкоджено магазин Auchan Біличі в Києві. Внаслідок атаки співробітники гіпермаркету і покупці не постраждали.

30 серпня унаслідок російської атаки на Київську область був пошкоджений склад мережі гіпермаркетів Auchan.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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