У Києві закривається гіпермаркет Auchan: у чому причина

20 травня завершився термін дії 16-річного контракту оренди гіпермаркету Auchan на вулиці Велика Кільцева у Києві.

Не продовжили контракт

Зазначається, що до завершення контракту договір оренди продовжувався чотири рази.

В Auchan розповіли, що протягом тривалого часу сторони вели переговори щодо умов подальшої співпраці, однак досягти взаємоприйнятної угоди не вдалося.

У компанії також підкреслили, що всі робочі місця збережені, а співробітникам надана можливість обрати роботу в інших магазинах мережі.

Наразі компанія налічує 28 діючих магазинів: 15 гіпермаркетів, 3 супермаркети, 10 магазинів формату Ultra Proxy.

Хто займе локацію Auchan Україна на Кільцевій - наразі не відомо.

Закриття магазинів в Україні

Цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів.

Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.

Серед ключових причин — падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та перегляд глобальних стратегій міжнародних брендів, які скорочують присутність на ринках із високими операційними ризиками.

Мережа супермаркетів “Арсен” офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж “Фреш”, “Союз” і “Квартал”, пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

За попередньою інформацією, частину локацій займе мережа “Сільпо”, яка вже отримала дозвіл на купівлю від Антимонопольного комітету України (АМКУ) .