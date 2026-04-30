Турецька мережа SuperStep закриває всі магазини в Україні: яка причина

Турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep закриває всі торгові точки в Україні протягом травня-червня 2026 року. Таке рішення було ухвалено після стратегічного аналізу глобальної діяльності та структури каналів збуту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

"Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність..." — прокоментував генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай. Він підкреслив, що цей крок є частиною глобальної оптимізації діяльності компанії та не пов'язаний із ринковим потенціалом України.

Попри закриття SuperStep, магазини Lacoste, які належать до мережі, продовжують діяльність у звичайному режимі. Наприкінці квітня в країні працює 12 магазинів цього бренду, 9 із яких розташовані у Києві, а також по одному в Одесі, Дніпрі та Львові.

За даними RAU, бренд SuperStep вийшов на український ринок у 2015 році та пропонував продукцію світових виробників. Станом на кінець квітня 2026 року в мережі залишилося шість магазинів у великих містах України та онлайн-платформа.

На місця, що звільняються, вже заходять інші гравці ринку. Наприклад, у столичному ТРЦ Respublika Park площу SuperStep зайняв бренд Puma з новою концепцією Field of play. Також можливість розширення на колишніх площах мережі розглядає компанія New Balance у ТРЦ Gulliver, де площа об'єкта може скласти понад 300 кв. м.

Про SuperStep

SuperStep — це міжнародна мультибрендова мережа магазинів взуття, одягу та аксесуарів у стилі sport-casual і lifestyle, заснована у 2012 році в Стамбулі (Туреччина). Належить турецькому холдингу FLO Retail (раніше пов'язували з Eren Holding).

В магазинах SuperStep представлена чоловіча, жіноча та дитяча продукція. Пропонує продукцію світових брендів, таких як Nike, Adidas, Converse, Vans, Lacoste, New Balance. Окрім відомих спортивних марок, є ексклюзивним дистриб'ютором таких брендів, як Diadora та Superga в Україні.

Нагадаємо, турецький бренд Koton офіційно припиняє свою діяльність в Україні весною 2026 року.