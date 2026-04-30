Турецкая сеть SuperStep закрывает все магазины в Украине: какая причина

Турецкая сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep закрывает все торговые точки в Украине в течение мая-июня 2026 года. Это решение было принято после стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

"Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим более высокую долгосрочную эффективность..." - прокомментировал генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай. Он подчеркнул, что этот шаг является частью глобальной оптимизации деятельности компании и не связан с рыночным потенциалом Украины.

Несмотря на закрытие SuperStep, магазины Lacoste, принадлежащие к сети, продолжают работу в обычном режиме. В конце апреля в стране работает 12 магазинов этого бренда, 9 из которых расположены в Киеве, а также по одному в Одессе, Днепре и Львове.

По данным RAU бренд SuperStep вышел на украинский рынок в 2015 году и предлагал продукцию мировых производителей. По состоянию на конец апреля 2026 года в сети осталось шесть магазинов в крупных городах Украины и онлайн-платформа.

На освобождаемые места уже заходят другие игроки рынка. К примеру, в столичном ТРЦ Respublika Park площадь SuperStep занял бренд Puma с новой концепцией Field of play. Также возможность расширения на прежних площадях сети рассматривает компания New Balance в ТРЦ Gulliver, где площадь объекта может составить более 300 кв. м.

О SuperStep

SuperStep – это международная мультибрендовая сеть магазинов обуви, одежды и аксессуаров в стиле sport-casual и lifestyle, основанная в 2012 году в Стамбуле (Турция). Принадлежит турецкому холдингу FLO Retail (ранее связывали с Eren Holding).

В магазинах SuperStep представлены мужская, женская и детская продукция. Предлагает продукцию мировых брендов, таких как Nike, Adidas, Converse, Vans, Lacoste, New Balance. Кроме известных спортивных марок является эксклюзивным дистрибьютором таких брендов, как Diadora и Superga в Украине.

