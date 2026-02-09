Бренд Zara закрывает магазины в Днепре, присутствие в Одессе и Харькове "под вопросом" — СМИ

Компания Inditex, развивающая бренд Zara и еще шесть модных марок, окончательно разорвала договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепре. В то же время, площади под магазины в торговых центрах Харькова и Одессы ритейлер пока продолжает арендовать, хотя их судьба остается под вопросом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NV со ссылкой на представителей украинской индустрии.

Что известно

Основатель бренда одежды One By One Лидия Сметана рассказала, что руководство ряда торговых центров обратилось к украинским производителям с предложениями сотрудничества.

Это произошло еще до официального расторжения договоров по Inditex.

Сметанина подчеркнула, что это новые крупные локации, ранее недоступные для украинских брендов из-за присутствия международных компаний розничной торговли.

В то же время, она не уточнила, какие именно торговые центры предложили One By One сотрудничество.

Как пишет издание, причиной закрытия стали постоянные российские обстрелы, нестабильная работа ТРЦ и падение числа покупателей, из-за чего бизнес становится убыточным.

Возвращение в Украину после 2 лет

Напомним, все магазины компании Inditex, среди которых были бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашала, на каких условиях.

Бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex официально вернулись в Украину в марте 2024 года.