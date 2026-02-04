Украинский бренд одежды Vovk уходит из Польши: что произошло

Украинский бренд одежды Vovk объявил о прекращении своей деятельности в Польше и выходе с рынка после примерно трехлетней деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает inpoland.

Отмечается, что руководство Vovk среди причин выхода с польского рынка называет существенные отличия в стоимости ведения бизнеса в Польше и Украине.

На трудности Vovk также повлияла лояльность польских потребителей к местным брендам и сильные позиции таких сетей, как Zara, H&M и Reserved.

Среди самых больших проблем в компании обращают внимание на высокую арендную плату в торговых центрах и стоимость найма работников.

Кроме того, Vovk сталкивался с частыми возвратами товаров польскими клиентами, что создавало дополнительную логистическую и финансовую нагрузку.

Почему не удалось покорить Польшу

Vovk начал свою деятельность в Польше в 2023 году, открыв свой первый магазин в варшавском торговом центре Blue City. Первоначальные инвестиции составили примерно 300 000 евро.

Руководство украинской компании отмечает, что это было первое неудачное решение. Они объясняют, что выбор этого местоположения оказался одной из главных причин провала, поскольку центр не смог привлечь достаточно клиентов.

Однако процесс выхода из Польши влечет дополнительные расходы. По оценкам, штрафы за досрочное расторжение договора аренды в Варшаве могут превышать первоначальные инвестиционные расходы.

Еще одной проблемой оказалась выбранная компанией стратегия для польского рынка. Компания была сильно сосредоточена на украинских клиентах, проживающих в Польше, что ограничивало возможности охватить польских потребителей.

Последней серьезной ошибкой, которую называет руководство Vovk в Польше, была задержка старта онлайн-продаж. Интернет-магазин запустился только через год после открытия стационарного магазина, что помешало бренду получить узнаваемость на новом рынке.

О Vovk

Vovk - ведущий украинский бренд женской одежды, основанный в 2012 году супругами Татьяной и Виталием Семенченко, выросшим из небольшого магазина в Вышгороде в масштабную сеть.

Бренд специализируется на создании платьев, костюмов и повседневной одежды и имеет более 50 студий в Украине и собственное производство.

В настоящее время Vovk сосредотачивается на своей деятельности в Украине, где руководит 56 магазинами и имеет около 650 сотрудников.

Напомним, в декабре 2025 года сеть магазинов спортивных товаров Athletics объявила о сворачивании деятельности в Украине.