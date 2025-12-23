Сеть спортивных товаров Athletics идет из Украины: когда закрываются последние магазины

Сеть магазинов спортивных товаров Athletics объявила о сворачивании деятельности в Украине. Последние магазины приостановят работу до 31 декабря 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Athletics.

Как отмечает Украинская рада торговых центров, до 31 декабря продолжается распродажа и закрытие последних магазинов сети, в частности, в ТРЦ "Караван" в Днепре, ТЦ "Ярмарка" в Житомире, ТЦ "Лахти" в Запорожье, ТЦ "Мануфактура" в Сумах, ТРЦ "Район" и ТРЦ Res.

Почему закрылись

Как рассказала СЕО сети Людмила Кныш, переломным моментом стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики с военными рисками и невозможность согласовать экономику офлайн-формата при текущих арендных ставках и стоимости энергии.

Тогда в компании рассматривали три возможных сценария: "продолжаем и сокращаемся", "замораживание", "контролируемый выход". С учетом фиксированных расходов и обязательств перед людьми – избрали третий путь.

Кныш также отмечала, что компания сохраняет права на торговую марку Это может дать возможность в будущем рассмотреть перезапуск или лицензионную модель, если рыночные условия улучшатся.

Кто владелец и какие финпоказатели

Согласно информацией сервиса "Опендатабот", 100% ООО "Атлетикс" принадлежит сингапурской компании Felix Trade PTE Ltd. Конечным бенефициарным владелец ом является Игорь Чернов.

Она у творена в августе 2021 года после реорганизации бывшей сети "Спортмастер", принадлежавшая россиянам. Топ- менеджмент выкупил контрольный пакет, провел ребрендинг и запустил бизнес под новым брендом. – Athletics .

Интересно, что, несмотря на слова Кныш о сложностях с ведением бизнеса, доход с начала полномасштабной войны, то есть в 2022 году, только рос. В 2022 году компания имела 1,1 млрд грн дохода, в 2023-м – 1,66 млрд грн, а в прошлом году – 1,84 млрд грн. Чистая прибыль составляла 173 млн грн, 380 млн грн и 353 млн грн соответственно. В то же время штат компании уменьшался – с 675 до 559 сотрудников.

За два квартала 2025 года было около 817 млн грн дохода и 70 млн грн чистой прибыли.

Акции против Athletics в Украине

Ранее в разных городах Украины, в частности, в Кривом Роге, Запорожье и Киеве, проходили акции протеста возле магазинов "Атлетикс". Активисты обвиняли сеть в продаже товаров русского происхождения во время войны.

Как сообщало Delo, рынок розничной торговли, генерирующий более 12% ВВП Украины, демонстрирует одно из самых быстрых обновлений среди экономических секторов после начала полномасштабного вторжения. Особенно заметна положительная динамика в сегменте продовольственного ритейла.