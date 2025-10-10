Известный бренд товаров для дома прекращает работу в Украине и закрывает свои магазины

Сеть товаров для дома и декора English Home прекращает свою деятельность в Украине и готовится к полному закрытию магазинов.

Как пишет Delo.ua, об этом Ассоциации ритейлеров Украины сообщили собственные источники на рынке, хотя официального подтверждения от представителей бренда пока не поступало.

Еще в феврале 2025 года клиенты заметили, что онлайн-магазин English Home сначала перестал отражать цены, а затем полностью перестал работать.

В ответ на вопросы пользователей в социальных сетях компания подтвердила, что интернет-магазин прекращает свою деятельность и больше не принимает новые заказы. Тогда покупателям советовали обращаться непосредственно в физические магазины.

Несмотря на признаки сворачивания бизнеса, страница English Home в Instagram, насчитывающая более 95 тысяч подписчиков, продолжает публиковать новые сообщения с определенной периодичностью.

Пока не известно, какое точное количество магазинов еще работает в Украине. На турецком сайте бренда отмечено, что магазины представлены в РФ, в частности, в республике Татарстан. Однако в списке стран, где развивается бренд, Украина не указана.

О English Home

Бренд товаров для дома и декора English Home хотя и называется, что ассоциируется с британским стилем (используя пастельные и сдержанные оттенки), на самом деле был основан в Турции в 2008 году. Компания работает под управлением холдинга Turgut Aydın Holding.

Идея была проста – сделать простор для жизни, работы и отдыха красивее благодаря высококачественным, современным товарам по доступным ценам, а также познакомить потребителей с английским изысканным стилем.

С момента основания English Home стремительно развивался и стал одним из самых популярных брендов домашнего текстиля и декора в Турции, Европе, Ближнем Востоке и Азии. Одна из причин стремительного количественного роста – развитие по франчайзинговой модели. Наибольшая концентрация точек – в Турции, магазины работают в 59 городах страны.

К концу лета 2016 года в Украине уже работало 23 торговых точки, в октябре 2020-го - 33. Также во время полномасштабного вторжения россии в Украину бренд довольно быстро пришел в себя и в конце марта 2022 года возобновил работу магазинов во Львове, Черновцах, Днипро, Ровно, Ровно, Полтаве.

Ранее сеть спортивных супермаркетов Athletics объявила о закрытии бизнеса в Украине. Формальное решение было принято в июне 2025 года, и сейчас компания реализует план контролируемого выхода с рынка.