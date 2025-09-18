Индекс самочувствия ритейла увеличился: что изменилось в настроениях покупателей в августе

Индекс самочувствия ритейла (RWBI) демонстрирует первые признаки обновления после длительного периода снижения. В августе 2025 года показатель вырос на 0,8 пункта по сравнению с июлем и достиг отметки 28,8 пункта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского Совета Торговых Центров.

Как отмечается, в августе традиционно заканчивается сезон отпусков, а покупательная активность посетителей ТЦ связана с подготовкой детей к школе.

Справка

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index – сокращен RWBI) разработан в 2020 году Украинским Советом Торговых Центров, который позволяет в динамике отслеживать уровень самочувствия ритейла, учитывая такие показатели, как посещаемость торговых центров, вакантность площадей в ТЦ и уровень. В пилотном режиме RWBI отслеживается с августа 2021 года.

Напомним, индекс самочувствия ритейла в мае 2025 года зафиксировал небольшое снижение. По сравнению с апрелем показатель уменьшился на 0,3 пункта и достиг 28,9 пункта.