Індекс самопочуття ритейлу збільшився: що змінилося в настроях покупців у серпні

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) демонструє перші ознаки відновлення після тривалого періоду зниження. У серпні 2025 року показник зріс на 0,8 пункту порівняно з липнем і досяг позначки 28,8 пункту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Української ради торгових центрів.

Як зазначається, у серпні традиційно закінчується сезон відпусток, а купівельна активність відвідувачів ТЦ пов’язана підготовкою дітей до школи.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, індекс самопочуття ритейлу у травні 2025 року зафіксував невелике зниження. Порівняно з квітнем, показник зменшився на 0,3 пункту та досяг 28,9 пункту.