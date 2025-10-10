Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бренд товарів для дому English Home припиняє роботу в Україні та закриває свої магазини

English Home
English Home йде з України / Асоціація ритейлерів України

Мережа товарів для дому та декору English Home припиняє свою діяльність в Україні та готується до повного закриття магазинів. 

Як пише Delo.ua,  про це Асоціації ритейлерів України повідомили власні джерела на ринку, хоча офіційного підтвердження від представників бренду наразі не надходило.

Ще у лютому 2025 року клієнти помітили, що онлайн-магазин English Home спочатку припинив відображати ціни, а потім повністю перестав працювати.

У відповідь на запитання користувачів у соціальних мережах, компанія підтвердила, що інтернет-магазин припиняє свою діяльність і більше не приймає нові замовлення. Тоді покупцям радили звертатися безпосередньо до фізичних магазинів.

Попри ознаки згортання бізнесу, сторінка English Home в Instagram, яка налічує понад 95 тисяч підписників, продовжує публікувати нові дописи з певною періодичністю.

Наразі не відомо, яка точна кількість магазинів ще працює в Україні. На турецькому сайті бренду вказано, що магазини представлені в РФ, зокрема, в республіці Татарстан. Проте у списку країн, де розвивається бренд, Україна не вказана.

Про English Home

Бренд товарів для дому та декору English Home хоча й має назву, що асоціюється з британським стилем (використовуючи пастельні та стримані відтінки), насправді був заснований у Туреччині у 2008 році. Компанія працює під управлінням холдингу Turgut Aydın Holding.  

Ідея була проста – зробити простір для життя, роботи та відпочинку красивішим завдяки високоякісним, сучасним товарам за доступними цінами, а також познайомити споживачів з англійським вишуканим стилем.

З моменту заснування English Home стрімко розвивався та став одним з найпопулярніших брендів домашнього текстилю та декору в Туреччині, Європі, на Близькому Сходу й Азії. Одна з причин стрімкого кількісного зростання – розвиток за франчайзинговою моделлю. Наразі найбільша концентрація точок – в Туреччині, магазини працюють в 59 містах країни.

На кінець літа 2016 року в Україні вже працювало 23 торговельні точки, в жовтні 2020-го – 33. Також під час повномасштаного вторгнення росії в Україну бренд доволі швидко оговтався і наприкінці березня 2022 року поновив роботу магазинів у Львові, Чернівцях, Рівному, Одесі, Вінниці, Полтаві та Дніпрі. 

Раніше мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про закриття бізнесу в Україні. Формальне рішення ухвалили в червні 2025 року, і зараз компанія реалізує план контрольованого виходу з ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб