Бренд товарів для дому English Home припиняє роботу в Україні та закриває свої магазини

Мережа товарів для дому та декору English Home припиняє свою діяльність в Україні та готується до повного закриття магазинів.

Як пише Delo.ua, про це Асоціації ритейлерів України повідомили власні джерела на ринку, хоча офіційного підтвердження від представників бренду наразі не надходило.

Ще у лютому 2025 року клієнти помітили, що онлайн-магазин English Home спочатку припинив відображати ціни, а потім повністю перестав працювати.

У відповідь на запитання користувачів у соціальних мережах, компанія підтвердила, що інтернет-магазин припиняє свою діяльність і більше не приймає нові замовлення. Тоді покупцям радили звертатися безпосередньо до фізичних магазинів.

Попри ознаки згортання бізнесу, сторінка English Home в Instagram, яка налічує понад 95 тисяч підписників, продовжує публікувати нові дописи з певною періодичністю.

Наразі не відомо, яка точна кількість магазинів ще працює в Україні. На турецькому сайті бренду вказано, що магазини представлені в РФ, зокрема, в республіці Татарстан. Проте у списку країн, де розвивається бренд, Україна не вказана.

Про English Home

Бренд товарів для дому та декору English Home хоча й має назву, що асоціюється з британським стилем (використовуючи пастельні та стримані відтінки), насправді був заснований у Туреччині у 2008 році. Компанія працює під управлінням холдингу Turgut Aydın Holding.

Ідея була проста – зробити простір для життя, роботи та відпочинку красивішим завдяки високоякісним, сучасним товарам за доступними цінами, а також познайомити споживачів з англійським вишуканим стилем.

З моменту заснування English Home стрімко розвивався та став одним з найпопулярніших брендів домашнього текстилю та декору в Туреччині, Європі, на Близькому Сходу й Азії. Одна з причин стрімкого кількісного зростання – розвиток за франчайзинговою моделлю. Наразі найбільша концентрація точок – в Туреччині, магазини працюють в 59 містах країни.

На кінець літа 2016 року в Україні вже працювало 23 торговельні точки, в жовтні 2020-го – 33. Також під час повномасштаного вторгнення росії в Україну бренд доволі швидко оговтався і наприкінці березня 2022 року поновив роботу магазинів у Львові, Чернівцях, Рівному, Одесі, Вінниці, Полтаві та Дніпрі.

