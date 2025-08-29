Athletics уходит с рынка: что стало причиной закрытия сети спортивных товаров

Сеть спортивных супермаркетов Athletics объявила о закрытии бизнеса в Украине. Формальное решение было принято в июне 2025 года, и сейчас компания реализует план контролируемого выхода с рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала СЕО Athletics Людмила Кныш в інтерв'ю RAU.

Украинский ритейл теряет еще одного игрока

Сеть спортивных супермаркетов Athletics, объединявшая 29 магазинов в 15 городах Украины, приняла решение о закрытии бизнеса в июне 2025 года. Это явилось результатом серии финансовых стресс-тестов и заседаний совета директоров. Ключевым фактором стала невозможность сохранить экономику офлайн-формата в условиях войны: арендные ставки, стоимость энергии и логистические расходы делали убыточную деятельность.

Среди главных причин закрытия компания называет:

падение покупательной способности украинцев и сокращение спроса;

рост расходов по аренде, энергоресурсам и обслуживанию;

утрату доходности в импортных категориях из-за валютных колебаний;

усложнение логистики: удлиненные маршруты поставок через европейские хабы, страхование военных рисков, задержки на границах.

В ответ на вызовы Athletics пыталась удержать бизнес: закрывала убыточные точки, меняла ассортимент более доступных товаров, развивала e-commerce и оптимизировала расходы. Однако этих мер оказалось недостаточно – онлайн-продажи и маржа не смогли компенсировать падение офлайн-трафика и рост постоянных затрат.

Одним из вариантов компания рассматривала замораживание бизнеса, но отказалась от него. Как объясняют в руководстве, даже в таком случае оставались бы расходы по аренде, охране и содержанию складов, а также обязательства перед клиентами. Это создавало риск еще больших потерь в будущем. Поэтому Athletics выбрала сценарий "контролируемого выхода" с рынка с расчетом с партнерами и поддержкой сотрудников.

В руководстве подчеркивают, что главное сейчас – это "завершить деятельность", выполнить обязательства перед партнерами и помочь работникам трудоустроиться.

О персонале и команде

Закрытие сети Athletics коснется нескольких сот сотрудников по всей Украине. Компания заранее сообщила о причинах и предоставила дорожную карту: график закрытия магазинов, выплаты и поддержку в трудоустройстве.

Для персонала организовали консультации по подготовке резюме и собеседований, а также ускоренные интервью с партнерами в ритейле и маркетплейсах. Руководство подчеркивает, что главная задача сейчас – завершить работу прозрачно и помочь людям найти новые возможности.

При этом компания не исключает возрождения сети в будущем: в новом формате с меньшими магазинами, сильным онлайн-направлением и гибкой товарной матрицей.

О влиянии войны

Война оказала существенное влияние на деятельность сети Athletics. Поставки стали дороже и непредсказуемее из-за страхования, очередей на границах и перебоев с транспортом. Продажи колебались, пик наблюдался в периоды относительного покоя, а затем были провалы, отмечает СЕО компании.

Спрос сместился к базовым и универсальным товарам, а средний чек стал более чувствительным к изменениям цен. Кроме того, боевые действия повлекли за собой повреждения магазинов и инфраструктуры, а воздушные тревоги и отключение энергии влияли на графики работы и трафик.

Потребители стали более экономными: внимательно сравнивают цены, дольше пользуются товарами, чаще участвуют в промо-акциях и принимают решение о покупке более осторожно.

Об ответственности, репутации и бренде

Сеть Athletics закрывает розничные магазины в Украине, сохраняя права на бренд для возможного будущего возрождения. При выходе компания обеспечила расчеты с поставщиками, поддержку сотрудников и цивилизованную реализацию остатков товаров.

Онлайн-магазин оставляют как информационный ресурс, а коммерческая деятельность будет продолжаться только в рамках финальных распродаж. Компания подчеркивает, что стремится к прозрачному и ответственному завершению работы, минимизируя риски для клиентов, партнеров и команды.

Ранее сообщалось, что рынок розничной торговли, генерирующий более 12% ВВП Украины, демонстрирует одно из самых быстрых обновлений среди экономических секторов после начала полномасштабного вторжения. Особенно заметна положительная динамика в сегменте продовольственного ритейла.